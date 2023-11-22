Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11): 3 con giáp gặp thời gặp thế, tài lộc vẹn toàn, làm ăn khấm khá, tình duyên viên mãn, gia đạo hạnh phúc

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), người tuổi Thân hôm nay công việc chu toàn, không còn khó khăn.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân công việc chu toàn, khó khăn qua đi thành công đang đến.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn đôi lúc yếu đuối, muốn được quan tâm.

Tài lộc: Giàu tình cảm, tài lộc chưa có nhiều như trước.

Sức khoẻ: Giữ tâm trí bình thản, nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), tuổi Hợi bớt xui xẻo trong đường làm ăn. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Người nào có tài lẻ hoặc làm công việc liên quan đến tiền bạc cũng dễ gặp may trong ngày này.

Vận tài lộc cũng đang có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, tiền bạc dồi dào, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán. Ngoài giờ hành chính mà chịu khó kiếm tiền, hoặc chơi bốc thăm trúng thưởng cũng giúp được bản mệnh kha khá trong chuyện tiền bạc.

Nhưng vận trình tình cảm lại không được như ý. Dường như trong mối quan hệ này chỉ có mình tuổi Hợi là vun đắp thôi vậy. Đôi khi bản mệnh đòi hỏi ở người thân quá nhiều trong khi bản thân lại rất thoải mái, dễ dàng với người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.