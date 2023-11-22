Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11): 3 con giáp gặp thời gặp thế, tài lộc vẹn toàn, làm ăn khấm khá, tình duyên viên mãn, gia đạo hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 21:05

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), 3 con giáp sau thỏa sức ôm trọn lộc trời, số mệnh giàu sang, sự nghiệp lẫn tình duyên đều lên hương phơi phới.

Tuổi Dần 

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11): 3 con giáp gặp thời gặp thế, tài lộc vẹn toàn, làm ăn khấm khá, tình duyên viên mãn, gia đạo hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), người tuổi Thân hôm nay công việc chu toàn, không còn khó khăn. 

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân công việc chu toàn, khó khăn qua đi thành công đang đến.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn đôi lúc yếu đuối, muốn được quan tâm.

Tài lộc: Giàu tình cảm, tài lộc chưa có nhiều như trước.

Sức khoẻ: Giữ tâm trí bình thản, nhẹ nhàng.

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11): 3 con giáp gặp thời gặp thế, tài lộc vẹn toàn, làm ăn khấm khá, tình duyên viên mãn, gia đạo hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11), tuổi Hợi bớt xui xẻo trong đường làm ăn. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh luôn hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Người nào có tài lẻ hoặc làm công việc liên quan đến tiền bạc cũng dễ gặp may trong ngày này.

Vận tài lộc cũng đang có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, tiền bạc dồi dào, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán. Ngoài giờ hành chính mà chịu khó kiếm tiền, hoặc chơi bốc thăm trúng thưởng cũng giúp được bản mệnh kha khá trong chuyện tiền bạc.

Nhưng vận trình tình cảm lại không được như ý. Dường như trong mối quan hệ này chỉ có mình tuổi Hợi là vun đắp thôi vậy. Đôi khi bản mệnh đòi hỏi ở người thân quá nhiều trong khi bản thân lại rất thoải mái, dễ dàng với người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24 và 25/11): 3 con giáp gặp thời gặp thế, tài lộc vẹn toàn, làm ăn khấm khá, tình duyên viên mãn, gia đạo hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet


(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý sang giàu, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên phơi phới

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý sang giàu, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên phơi phới

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), 3 con giáp sau kiếm được bộn tiền, công danh thăng tiến, giàu sang phú quý không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ