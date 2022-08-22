Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8), Cát Tinh quy tụ, Thần Phật gọi tên, 3 con giáp này vang danh thiên hạ, tiền tài thăng hoa, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8), nhờ sự giúp sức của Cát Tinh và Thần Phật nên 3 con giáp này có sự nghiệp khởi sắc, tiền tài bạc tỷ, một bước thành đại gia.

Tuổi Mão

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8) là thời điểm cát tinh quy tụ của người tuổi Mão, dù còn nhiều trở ngại nhưng đều có thể có quý nhân phù trợ. Mọi chuyện đều hanh thông, sự nghiệp, công việc đều suôn sẻ, công sức bỏ ra ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão lại có nhiều quý nhân phù trợ, vạn sự suôn sẻ. Tuy nhiên con giáp may mắn này cần thận trọng, đề phòng “họa từ miệng mà ra”. Đây đồng thời cũng là thời điểm vận thế tốt nhất, và cũng là thời điểm thành công nhất trong sự nghiệp của bản mệnh.

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Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8) là thời điểm cát tinh quy tụ của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Tỵ với vẻ ngoài lạnh lùng đầy suy tư hơi “nguy hiểm”. Họ không dễ dàng tức giận, họ dùng sự tĩnh lặng của mình để suy nghĩ và phán đoán ra những điều khiến người khác phải kinh ngạc. Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8), người tuổi Tỵ đổi vận và hưởng thụ cuộc sống đại phú đại quý.

Tuy nhiên, trước khi được nếm trải sự ngọt ngào của thành công và cảm giác thỏa mãn của quyền cao chức trọng, người cầm tinh con Rắn phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả thậm chí cả thất bại. Nhưng chỉ cần có lòng tin vào chính mình để cố gắng làm lại từ đầu, tương lai người tuổi Tỵ sẽ trở thành ông chủ lớn được người người kính trọng.

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 Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8), người tuổi Tỵ đổi vận và hưởng thụ cuộc sống đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8), vận trình người tuổi Sửu phát triển tốt đẹp, nhất là sự nghiệp, công việc luôn hanh thông, vận thế tương đối tốt đẹp. Người tuổi Sửu muốn làm gì cứ làm, không phải lo lắng gì thất bại.

Theo tử vi 12 con giáp, tài chính của người tuổi Sửu rất vượng, ngoài nguồn thu chính ổn định, dồi dào, nguồn thu phụ cũng tương đối tốt. Người tuổi Sửu sẽ có nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên tình cảm có đôi chút rắc rối, muộn phiền, nên học cách nhẫn nhịn nhiều hơn.

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Liên tiếp 3 ngày tới (23, 24, 25/8), vận trình người tuổi Sửu phát triển tốt đẹp, nhất là sự nghiệp, công việc luôn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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