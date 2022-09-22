Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (24,25/9/2022), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, nợ nần xóa sạch, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tài lộc rực rỡ, tiền về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 10:05

Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài chỉ đích danh trúng số độc đắc, tài lộc dồi dào, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình hanh thông.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Dần cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. 

Đặc biệt, con giáp này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại sự chỉ trích từ người khác để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân mình thêm tiến bộ. Tử vi 3 ngày tới cho biết con đường tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên thăng tiến vèo vèo.  

Cụ thể, trong sự nghiệp sự nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt cuối cùng đã giúp cho Dần có được cơ hội thăng chức, tăng lương, thậm chí nếu làm tốt khả năng cuối năm vị trí trưởng phòng sẽ thuộc về bạn. 

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình bởi nếu bỏ lỡ thì cơ hội phất lên giàu sang trong năm nay là rất khó. 

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Tử vi 3 ngày tới cho biết con đường tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên thăng tiến vèo vèo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp 3 ngày tới cho biết biết người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn. Tuổi Mão vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy trong thời gian này công việc của họ khá ổn định.

Về phương diện tài lộc của con giáp này được cho khá là rủng rỉnh. Họ rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá. Thời gian này nhờ có quý nhân đứng ra giúp đỡ nên bản mệnh có thể thử sức kinh doanh, khả năng sinh lời cũng rất sáng cửa. Ngoài ra một vài người tuổi này còn có vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ. 

Thời gian này, tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Bởi vậy nên con giáp này hãy tự tin đón nhận những tin tốt lành đến với mình nhé.

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Tử vi 12 con giáp 3 ngày tới cho biết biết người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của con giáp này. 

Tử vi dự đoán trong 2 ngày cuối tuần tới đây, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ngoài ra trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư đều có bước tiến triển thuận lợi, làm việc trơn tru khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối. 

Thậm chí, chỉ cần họ làm theo những gì được chỉ dẫn, rất có thể sẽ mang lại khoản tiền khổng lồ cho mình. Cuộc sống từ đây cũng bước sang trang mới. 

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Trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư của người tuổi Thân đều có bước tiến triển thuận lợi, làm việc trơn tru khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày (24/9/2022), Thần Tài ban phúc lộc vô biên, 3 con giáp vượt qua rào cản, sự nghiệp - tài lộc hanh thông thuận lợi, vận trình sắp tới vinh quang nở rộ

Kể từ ngày (24/9/2022), Thần Tài ban phúc lộc vô biên, 3 con giáp vượt qua rào cản, sự nghiệp - tài lộc hanh thông thuận lợi, vận trình sắp tới vinh quang nở rộ

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 24/9/2022, 3 con giáp may mắn có Thần Tài ban phước, sự nghiệp hanh thông, tài lộc suôn sẻ.

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