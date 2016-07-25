Lấy được những con giáp nam này, phụ nữ chắc chắn được cưng chiều cả đời!

Tâm linh - Tử vi 25/07/2016 00:36

Đây là những con giáp rất biết cách thương yêu và chăm lo cho vợ của mình. Lấy được các anh chàng này, phụ nữ sung sướng cả đời!

Tuổi Ngọ

Lấy được những con giáp nam này, phụ nữ chắc chắn được cưng chiều cả đời! - Ảnh 1

Người tuổi Ngọ rất thích tự do. Do đó, các chàng trai này thường rất phòng khoáng và tự trọng cao.

Dù vậy, họ rất tôn trọng vợ của mình. Họ luôn biết cách yêu thương và cưng chiều vợ con. Nhưng để có thể giữ chân được chú ngựa này, bạn phải kiên nhẫn dành hết tất thảy những gì chân thành nhất cho họ.

Tuổi Mão

Lấy được những con giáp nam này, phụ nữ chắc chắn được cưng chiều cả đời! - Ảnh 2

Người đàn ông tuổi này rất tốt tính, đầu óc thông mình và nhiều tài lẻ. Họ thường yêu rất cuồng say và coi người phụ nữ của mình là trung tâm. Do đó, họ rất biết cách chăm sóc, yêu chiều vợ con.

Dù họ tỏ ra rất gia trưởng trước măt bạn bè, nhưng khi chỉ có hai vợ chồng họ luôn đáp ứng mọi ý muốn của vợ. Và có khi họ chẳng ngại ngần nấu cơm hay phụ giúp vợ việc nhà.

Tuổi Tỵ

Lấy được những con giáp nam này, phụ nữ chắc chắn được cưng chiều cả đời! - Ảnh 3

Đàn ông tuổi Tỵ cuốn hút với vẻ ngoài nam tính. Họ rất mạnh mẽ, vững vàng và luôn có trách nhiệm.

Có thể vì tính cách như thế nên nhiều khi bạn sẽ lầm tưởng họ rất gia trưởng. Nhưng không phải vậy đâu, họ rất biết cách chiều chuộng và thương yêu vợ con. Phụ nữ mà lấy được đàn ông tuổi Tỵ thì cứ sung sướng mà tận hưởng hạnh phúc cả đời.

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