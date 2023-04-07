Làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió": Đúng 18h ngày 8/4 đây là 3 con giáp chuyển bại thành thắng, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 07:00

Lời khuyên cho bạn đó là hãy giữ vững lập trường, kiên trì để vượt qua các thử thách. Đừng vội vàng nghĩ tới chuyện nhảy việc hay thay đổi lĩnh vực hoạt động

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nghiệm trong công việc và bạn đang được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên bạn cần khéo léo trong cư xử để tránh những xích mích, hiểu lầm không đáng có.

Ngày này cũng không thích hợp cho việc chi tiêu, đầu tư tiền bạc. Đừng vì mối quan hệ thân quen hay những lời nói hứa hẹn mà nhắm mắt đầu tư, bạn rất dễ vướng vào khoản nợ khổng lồ.

Làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió': Đúng 18h ngày 8/4 đây là 3 con giáp chuyển bại thành thắng, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp nhiều thuận lợi có lẽ là do được các ngôi sao tốt soi chiếu vận mệnh. Bạn sẽ có cơ hội gặp được nhiều quý nhân. Theo đó, họ là những người có tiềm năng đầu tư vào các dự án mà bạn đang thực hiện. Đây là điều tuyệt vời thúc đẩy mọi thứ tiến triển đi lên. Không chỉ là quý nhân trong sự nghiệp, bạn còn gặp được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn đang quan tâm. Nhờ vậy mà bạn học hỏi được vô số thứ bổ ích để vận dụng vào trong công việc, sự nghiệp của mình.

Với những người tuổi Mão đã có gia đình, thì cả hai sẽ ngày thấu hiểu hơn. Đương nhiên cuộc sống hôn nhân sẽ không tránh khỏi những bất đồng, nhưng chỉ cần bạn lắng nghe nửa kia, thì mọi việc sẽ nhanh chóng êm đẹp, tình cảm được cải thiện. Đừng quên bỏ ngoài tai những lời thị phi của thế gian, đó chính là thử thách của vợ chồng bạn. Nếu vượt qua được, gia đạo ngày càng yên ấm, sự gắn kết ngày càng bền chặt.. 

Làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió': Đúng 18h ngày 8/4 đây là 3 con giáp chuyển bại thành thắng, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của các cô gái tuổi Thìn trở nên suôn sẻ. Với bản lĩnh và sự thông minh nhanh nhạy, sự nghiệp thăng tiến là điều không có gì bất ngờ với họ. Và đương nhiên, điều này sẽ mang lại sự tăng trưởng về của cải.

Họ có cách cư xử riêng với cấp trên và cấp dưới, với người già và với người trẻ, rất được kính trọng. Những người này càng lớn tuổi sẽ càng có địa vị, cuộc sống sung sướng hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Được Thần Phật che chở nên 4 con giáp này luôn có một cuộc sống bình an, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc, không phải lo lắng về tài chính

Được Thần Phật che chở nên 4 con giáp này luôn có một cuộc sống bình an, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc, không phải lo lắng về tài chính

Nhờ đức tính tử tế, hiền lành và giúp đỡ mọi người nên 4 con giáp này luôn được Đức Phật bảo hộ, lỡ có gặp chuyện gì khó khăn trở ngại cũng vượt qua dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   TU VI 12 CON GIAP TU VI MAY MAN

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay