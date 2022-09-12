Là kết tinh của may mắn và tài lộc, 3 con giáp này số sướng như tiên, sau 40 tuổi vận trình phất lên phơi phới, lộc kim tiền chủ động tìm tới "bủa vây"

Tuổi Dậu thông minh, chăm chỉ là thế nhưng hồi trẻ trải qua không ít sóng gió, khi thì bị đồng nghiệp hãm hại, lúc lại bị cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, họ sẽ chiến thắng tất cả bằng sự nỗ lực của mình.

Nếu gia đình nào có người tuổi Dậu thì dù gặp bất cứ vấn đề rối ren nào cũng có thể tháo gỡ một cách dễ dàng. Họ sẽ giúp gia đình có cuộc sống giàu có sung túc khiến người khác phải ghen tị. Vì vậy cuộc sống gia đình tuổi Dậu nếu có sa cơ lỡ vận cũng chỉ là tạm thời, bởi gia đình nào có tuổi Dậu thì sẽ sung túc trọn đời.

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Khoảng 2 năm tới đây, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Người tuổi Sửu: Chân thật, ngay thẳng được nhận phúc khí

Những người cầm tinh con Trâu thường có tính cách rất đúng với bản mệnh của mình, đó là thật thà, thẳng thắn, chăm chỉ và không ngại việc khó.

Dù sống nghèo khó hay giàu sang, họ đều giữ được bản tính của mình, không vì tiền tài mà trở nên tham lam vô độ. Chính điều này khiến cho người tuổi Sửu trở thành con giáp khổ trước sướng sau, hậu vận nhận được nhận phúc khí để an ổn tuổi già.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tính cách của họ vừa có sự ngay thẳng, cương trực, lại có phần cố chấp nên người tuổi Sửu dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Họ cũng không phải người khéo ăn khéo nói nên dễ làm mất lòng người đối diện, bị kẻ có tâm địa gian xảo xung quanh gây xích mích trong quan hệ xã giao. Do đó, có không ít thử thách, vất vả, gian nan mà họ phải chịu đựng.

Sau này, càng trưởng thành, bản mệnh này càng trở nên trầm ổn. Họ tinh ý hơn trong cách đối nhân xử thế và biết lựa lời để giao tiếp. Khi đã vận dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn thì vận trình con giáp này sẽ biến chuyển tích cực. Phúc khí tích lũy sẽ giúp người tuổi Trâu có hậu vận tốt đẹp, đa số được hưởng an nhàn và sung sướng tuổi xế chiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm