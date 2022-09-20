Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022): Top 3 con giáp phát tài phát lộc, cứ bước ra đường là nhặt được tiền, chỉ trong nháy mắt biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 17:35

Đúng 12 giờ trưa ngày 21/9/2022, 3 con giáp này được Thần Phật che chở, quý nhân chỉ lối dẫn đường nên làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

Tuổi Mùi

Đúng 12 giờ trưa ngày 21/9/2022, người cầm tinh con Dê cũng là 1 trong 3 con giáp có vận trình đỏ rực. Do có cát tinh phù trợ nên họ làm gì cũng thuận lợi, thành công. Hơn thế, với bản tính lương thiện, con giáp này đi đâu cũng như được Thần Phật đưa đường chỉ lối, tiến tới thành công là điều sớm hay muộn.

Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022): Top 3 con giáp phát tài phát lộc, cứ bước ra đường là nhặt được tiền, chỉ trong nháy mắt biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì - Ảnh 1
Chỉ cần bạn chịu cố gắng thì ắt sẽ được tập thể ghi nhận công lao, chuyện thăng chức hay tăng lương cuối năm là điều không cần phải bàn cãi - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chịu cố gắng thì ắt sẽ được tập thể ghi nhận công lao, chuyện thăng chức hay tăng lương cuối năm là điều không cần phải bàn cãi. Với người làm ăn, kinh doanh, mọi việc diễn tiến thuận lợi ngoài mong đợi.

Bản mệnh được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn mới, vì thế hãy luôn chủ động trong mọi lĩnh vực, đừng ngại giữ quan hệ với những người mới. Con đường tình duyên của người tuổi Mùi khá bằng phẳng và thuận lợi. Tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, vợ chồng ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người hiền lành, bao dung và nhân hậu. Trong công việc, họ không ngại khó, ngại khổ. Khi đã quyết tâm làm việc gì, con giáp này sẽ cố gắng làm đến cùng chứ không bỏ cuộc giữa chừng.

Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022): Top 3 con giáp phát tài phát lộc, cứ bước ra đường là nhặt được tiền, chỉ trong nháy mắt biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì - Ảnh 2
Con giáp tuổi Hợi có tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt. Người làm kinh doanh sẽ được Thần Tài chiếu cố, kiếm tiền không khó - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, người này gặp nhiều khó khăn, va vấp. Công việc của con giáp tuổi Hợi có thể sẽ bị chững lại trong vài năm. Nhưng họ không vì thế mà nản lòng, nhụt chí. Đúng 12 giờ trưa ngày 21/9/2022, con giáp tuổi Hợi có tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt. Người làm kinh doanh sẽ được Thần Tài chiếu cố, kiếm tiền không khó. 

 

Dù trước kia gặp nhiều vất vả, gian nan nhưng sự nghiệp của họ ngày càng vượng phát. Con giáp tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, mưu sự tất thành. Những người làm kinh doanh có thể trở thành ông/bà chủ lớn. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, không ngừng vươn lên nên cuối đời sẽ được hưởng nhiều thành quả.

Tuổi Tuất

Đúng 12 giờ trưa ngày 21/9/2022, người tuổi Tuất có thu nhập khá lên trông thấy. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (21/9/2022): Top 3 con giáp phát tài phát lộc, cứ bước ra đường là nhặt được tiền, chỉ trong nháy mắt biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì - Ảnh 3
Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại, ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong thời điểm này sẽ trở nên rất tốt, ông chủ sẽ thấy họ rất tự chủ trong khoảng thời gian này, giúp họ thành công trên con đường sự nghiệp, sẽ có quý nhân rất quan trọng xung quanh nên sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tăng lên một giai đoạn cao hơn trong giai đoạn này. Từ nay, ước mơ trở thành một người giàu có sẽ dần trở thành hiện thực và sống một cuộc sống vô tư.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 21/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền nhiều nhét chật két, mua nhà sắm xe tiền tỷ

Tử vi ngày 21/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền nhiều nhét chật két, mua nhà sắm xe tiền tỷ

Ngày mai (21/9/2022), 3 con giáp may mắn này vận trình lên hương, sự nghiệp hưng thịnh, cuộc sống giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 10 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng