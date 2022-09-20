Bắt đầu từ ngày mai (21/9/2022), những con giáp này có số đỏ cả tình lẫn tiền, gom hết lộc trời về nhà, nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 12:36

Bắt đầu từ ngày mai (21/9/2022), những con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ nỗ lực hết sức nên thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Người ta vẫn có câu, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ rất đúng với vận số của con giáp may mắn này. Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Mùi có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Bắt đầu từ ngày mai (21/9/2022), những con giáp này có số đỏ cả tình lẫn tiền, gom hết lộc trời về nhà, nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
 Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Tử vi dự báo, bắt đầu từ ngày mai, Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng phát tài là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu tốt bụng, sống trọng tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Cũng vì vậy mà họ hay cả nể. Dậu thích giúp đỡ người khác dù là người xa lạ. Vì vậy mà họ thường tích được phúc đức lớn.

Bắt đầu từ ngày mai (21/9/2022), những con giáp này có số đỏ cả tình lẫn tiền, gom hết lộc trời về nhà, nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày mai, Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng vì lòng tốt hơi quá mức này mà nhiều việc lẽ ra đã được hoàn thành sớm hơn thì lại bị trì hoãn. Thậm chí có những cơ hội tốt cũng bị bỏ qua. Bắt đầu từ ngày mai, Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý.

Tử vi cho biết Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Đây là cơ hội làm giàu có 1 không 2 giúp Dậu đón Tết 2023 viên mãn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh. 

Bắt đầu từ ngày mai (21/9/2022), những con giáp này có số đỏ cả tình lẫn tiền, gom hết lộc trời về nhà, nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (21/9/2022), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, đụng tới đâu may mắn tới đó, nghèo mấy cũng thành đại gia, tha hồ mà tận hưởng

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (21/9/2022), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, đụng tới đâu may mắn tới đó, nghèo mấy cũng thành đại gia, tha hồ mà tận hưởng

Đúng 16 giờ chiều mai (21/9/2022), những con giáp này may mắn nhất, được cát tinh che chở chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới