Bắt đầu từ ngày mai (21/9/2022), những con giáp này có số đỏ cả tình lẫn tiền, gom hết lộc trời về nhà, nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Trong cuộc sống, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Người ta vẫn có câu, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ rất đúng với vận số của con giáp may mắn này. Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Mùi có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Trời sinh người tuổi Dậu tốt bụng, sống trọng tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Cũng vì vậy mà họ hay cả nể. Dậu thích giúp đỡ người khác dù là người xa lạ. Vì vậy mà họ thường tích được phúc đức lớn.

Tử vi dự báo, bắt đầu từ ngày mai, Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng phát tài là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Bắt đầu từ ngày mai, Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng vì lòng tốt hơi quá mức này mà nhiều việc lẽ ra đã được hoàn thành sớm hơn thì lại bị trì hoãn. Thậm chí có những cơ hội tốt cũng bị bỏ qua. Bắt đầu từ ngày mai, Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý.

Tử vi cho biết Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Đây là cơ hội làm giàu có 1 không 2 giúp Dậu đón Tết 2023 viên mãn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.