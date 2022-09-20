Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (21/9/2022), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, đụng tới đâu may mắn tới đó, nghèo mấy cũng thành đại gia, tha hồ mà tận hưởng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 11:30

Đúng 16 giờ chiều mai (21/9/2022), những con giáp này may mắn nhất, được cát tinh che chở chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước.

Tuổi Ngọ

Đúng 16 giờ chiều mai, là con giáp may mắn nên công việc hay nhân duyên của người tuổi Ngọ đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn may mắn cũng nhờ vào phước đức của bạn.

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (21/9/2022), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, đụng tới đâu may mắn tới đó, nghèo mấy cũng thành đại gia, tha hồ mà tận hưởng - Ảnh 1
Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình. Những bạn muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của mình.

Vận trình tài lộc tiến triển từ giữa tuần trở đi. Con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Những ai đang làm kinh doanh sẽ buôn bán rất tốt nên lợi nhuận gia tăng gấp bội.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá thông minh, lanh lợi, đây cũng là con giáp có EQ cao, có khả năng xử lý tình huống tinh tế, được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến. Trong cuộc sống, người tuổi Mão có thể tìm ra con đường phù hợp để thành công bằng chính khả năng của mình.

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (21/9/2022), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, đụng tới đâu may mắn tới đó, nghèo mấy cũng thành đại gia, tha hồ mà tận hưởng - Ảnh 2
 Mão chính là một trong những con giáp may mắn khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai, người tuổi Mão may mắn là một trong số những con giáp phát tài, vận trình tài lộc của Mão khá vượng. Mão chính là một trong những con giáp may mắn khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, cuối tuần này là thời điểm mà Mão thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Mùi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc.

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (21/9/2022), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, đụng tới đâu may mắn tới đó, nghèo mấy cũng thành đại gia, tha hồ mà tận hưởng - Ảnh 3
Mùi hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16 giờ chiều mai, vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Mùi hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn.

Tình duyên vượng sắc, người độc thân được mai mối để sớm thoát ế và tìm được người phù hợp. Chuyện cưới hỏi cũng diễn ra tốt như dự định, hai người nhận được nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (21/9/2022), top 3 con giáp may mắn ăn lộc Thần Tài, cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, làm gì cũng ra tiền

Sau ngày mai (21/9/2022), top 3 con giáp may mắn ăn lộc Thần Tài, cuộc sống lên hương, thay đời đổi vận, làm gì cũng ra tiền

Tử vi 12 con giáp cho biết rằng, sau ngày mai (21/9/2022), những con giáp sau đây sẽ ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp 3 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 44 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 39 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng