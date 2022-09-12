Kiếm tiền giỏi lại biết tiết kiệm là đang nói đến 3 con giáp 'đại gia ngầm' nào?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 19:30

Các con giáp tiền vào cũng nhiều nhưng tiền ra lại nhỏ giọt vì tính tiết kiệm hết mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người nhạy bén, nhanh nhẹn, có duyên với tiền bạc. Họ thông minh, khôn khéo, biết tận dụng các mối quan hệ để làm giàu cho bản thân. Con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng không tiêu pha hoang phí mà rất tiết kiệm.

Thực tế, trước khi chi tiêu vào chuyện gì, con giáp này thường cân nhắc, tính toán trước sau. Ngay cả khi đầu tư kinh doanh, họ cũng rất thận trọng. Chính vì vậy, người tuổi Tỵ dù khởi nghiệp gặp nhiều gian nan nhưng đến trung tuổi sự nghiệp của họ cũng dần ổn định.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất mang tính cách đơn giản, thẳng thắn. Đôi khi họ nói thẳng nên dễ làm mất lòng người. Nhưng cũng vì tính cách này mà họ dễ tìm được những người bạn cùng chí hướng, cùng mục tiêu phấn đấu.

Người tuổi Tuất tài giỏi, nhanh nhẹn, biết tìm nhiều cách để nâng cao thu nhập. Chính vậy, con giáp này có thể vượt qua khó khăn về tài chính. Đặc biệt trong kinh doanh, con giáp này giỏi trong việc thuyết phục, huy động nguồn vốn.

Kiếm tiền giỏi lại biết tiết kiệm là đang nói đến 3 con giáp 'đại gia ngầm' nào? - Ảnh 1
Nhờ quản lý tài sản nên người tuổi Tuất sớm có của ăn, của để, có thể mua được những tài sản có giá trị cho bản thân và gia đình.

Đến tuổi trung niên, tài vận của họ vượng hơn thấy rõ. Họ được quý nhân giúp đỡ, có thể giải quyết mọi vấn đề trong công việc, xóa tan mọi chướng ngại vật cản đường. Họ sẽ nhận được những cơ hội kiếm tiền phù hợp, túi tiền thêm rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Trong cuộc sống này, người tuổi Mão luôn là người có cơ hội thăng chức, tăng lương, thu nhập cao hơn người thường. Tuổi Mão luôn là người giàu có trong mắt bạn bè. Bất kể cuộc sống như thế nào, tuổi Mão cũng vượt qua được.

Là người có năng lực, đức tính tốt nên tuổi Mão thường được Quý nhân chiếu cố, dẫn lối đến con đường giàu sang, phú quý. Người tuổi Mão trong tương lai nếu cứ tiếp tục tiến bộ thì sớm muộn cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, và cuối cùng đạt được cả danh và tài.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Các con giáp luôn là tâm điểm của sự chú ý vì sự vui tính, hoà đồng là ai?

Các con giáp luôn là tâm điểm của sự chú ý vì sự vui tính, hoà đồng là ai?

Nổi tiếng là người hài hước, biết cách dẫn dắt câu chuyện nên đi đến đâu là thu hút đến đây là con giáp nào bạn biết không?

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới