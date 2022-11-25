Khuya hôm nay (25/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc ngập lối, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 05:25

Đúng khuya nay 25/11, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc ngập lối, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, cuối năm người độc thân có đôi, cặp đôi về chung một nhà.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 25/11/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Hãy dũng cảm bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ.

Phương diện tài lộc có tăng tiến nhưng chưa có những bước phát triển quá rực rỡ trong ngày hôm nay. Đây là lúc khá thích hợp để bạn mở rộng quan hệ, kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác, dọn đường cho sự phát triển tương lai.

Điểm sáng trong ngày đến từ phương diện tình cảm, vận trình tình cảm ngày càng thăng hoa, cuộc sống của tuổi Dần như được đắm chìm vào trong mật ngọt. Chẳng còn những mệt mỏi hay buồn bã như trước vì bản mệnh luôn có một người ở bên quan tâm, chia sẻ.

Khuya hôm nay (25/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc ngập lối, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 1
Vận trình tình cảm ngày càng thăng hoa, cuộc sống của tuổi Dần như được đắm chìm vào trong mật ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/11/2022 hôm nay mang tới tin vui tài lộc cho tuổi Tỵ nhờ khoản lợi nhuận từ đầu tư trước đó. Con giáp này đón nhiều cơ may tài lộc đến bởi có quý nhân chỉ lối và khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có được những gì mình muốn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà vượng tiến. Con giáp này liên tục nhận tin vui liên quan đến các mối làm ăn và dự án đầu tư, từ đó nâng cao nguồn tài chính cá nhân một cách nhanh chóng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm, hòa hợp. Ngũ hành Kim dưỡng Thủy giúp cho bạn nhận được nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình yêu. Song song đó, nam và nữ độc thân đều tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp vào thời điểm này. 

Khuya hôm nay (25/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc ngập lối, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 2
Vận trình tình cảm êm ấm, hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra có điểm sáng. Dường như là người tuổi này có được nhiều cơ hội thăng tiến trong ngày thứ Sáu, thậm chí còn được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiệm vụ quan trọng để phát huy tối đa mọi năng lực bản thân.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay, bởi vì cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt. 

Vận trình tình cảm rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng tình yêu đủ lớn để bản mệnh và nửa kia quyết tâm vượt qua tất cả.

Khuya hôm nay (25/11), 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc ngập lối, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 3
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra có điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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