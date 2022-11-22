Thực Thần tương trợ, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến nhanh như vũ bão. Người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bạn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Tuổi Ngọ đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình nhờ sự nghiệp có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ 4 ngày 23/11/2022 cát tinh mang tới sự chắc chắn trong các lĩnh vực chuyên môn của tuổi Tý. Vốn là người linh hoạt, khéo léo nên dù có trong hoàn cảnh khó khăn, con giáp này cũng biết biến thách thức thành cơ hội để bản thân tỏa sáng.

Trong ngày mới, sức sáng tạo của tuổi Tý sẽ phát triển mạnh mẽ. Đừng ngại ngùng khi thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ, điều đó là cần thiết trên con đường đi đến thành công. Nhưng đừng quên tính đến tính khả thi của các ý tưởng để tránh mất thời gian và công sức.

Được cục diện Bán Hợp soi mệnh, người tuổi Tý đón vận trình tình cảm khởi sắc, đào hoa nở rộ, bản mệnh nếu còn độc thân sẽ dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Chỉ cần bạn chịu mở lòng mình ra là sẽ có được người nâng niu che chở như mong ước.

Được cục diện Bán Hợp soi mệnh, người tuổi Tý đón vận trình tình cảm khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 4 ngày 23/11/2022, tuổi Sửu may mắn được tài tinh nâng đỡ nên tài vận có dấu hiệu tăng tiến bất ngờ. Kế hoạch làm giàu suôn sẻ hơn hẳn, con giáp này cũng không thể tin được sẽ có ngày mình kiếm tiền một cách dễ dàng đến như thế.

Người làm công ăn lương bên cạnh nguồn thu nhập ổn định còn có thể được giới thiệu cho việc làm thêm ngoài giờ để tăng thêm tài chính. Dù thời gian rảnh eo hẹp nhưng lại có thêm thu nhập nên con giáp này chấp nhận điều đó.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng yên ấm. Nếu có thể, hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn, người ấy chắc chắn rất sẵn sàng giúp đỡ bạn, cùng bạn vượt qua thử thách, khó khăn trong cuộc sống đấy.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo