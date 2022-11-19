Không chịu khổ mãi được: 3 tuổi bứt tốc làm giàu, buôn bán nhuận phát, sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng chất núi đầu tháng 11 âm lịch

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tử vi tháng 11 âm lịch cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa phần sinh ra đã có sẵn khí chất phú quý, năng lực phi thường. Những người này luôn sở hữu tư chất thông minh, có đầu óc kinh doanh thiên bẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống định sẵn đây không phải những con người bình thường, họ nhất định thành tài, trở thành người có tầm ảnh hưởng. Ngoài việc định sẵn một vận thế tốt thì những con giáp tuổi Mùi lại có thêm sức khỏe kiên cường, dẻo dai đến bền bỉ. Họ có thể gặp được những chuyện tốt lành và làm những điều bản mệnh mong muốn.

Hầu như ai cầm tinh con Dê đều tràn đầy năng lượng, dù có hoạt động ở lĩnh vực nào họ cũng đạt thành tích cao, mưu cầu tất thành, một bước lên mây, vạn sự như ý nguyện.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều cát khí vây quanh trong tháng 11 âm lịch được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày này, bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục dang dở từ lâu cũng được lật lại giải quyết ổn thỏa. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình luôn hết lòng vì nhau nên ai cũng vui vẻ hỗ trợ nhau một tay để công việc được hoàn thành nhanh hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.