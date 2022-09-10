Không cần trúng số độc đắc, 3 con giáp này cũng có vàng bạc chất đống trong nhà, két sắc chứa tiền để đầy cả kho, công danh lợi lộc hưởng đủ trong tuần mới (12/9 - 18/9)

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 18:46

Trong tuần mới, 3 con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, gặp nhiều may mắn, tiền của dồi dào, cuộc sống sung túc.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát. Với khả năng quan sát nhanh nhạy cùng chí tiến thủ và tinh thần làm việc chăm chỉ, tuổi Ngọ rất dễ ghi điểm trong mắt sếp và đồng nghiệp. Những người tuổi Ngọ có ý chí quyết tâm rất cao, một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ quyết tâm làm bằng được. Tuổi Ngọ thường phải sống xa gia đình mới gây dựng được sự nghiệp, gặt hái thành công.

Tuổi Ngọ từng phải đối mặt với không ít chông gai trên con đường sự nghiệp lẫn tài chính. Tuy nhiên, trong tuần mới, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Tiền bạc, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm đều suôn sẻ và có bước tiến mới.

Cụ thể, vào thời gian sắp tới, đặc biệt là tuần mới tới đây, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ nên hiệu quả công việc sẽ đạt được gấp đôi mặc dù sự cố gắng bỏ ra không nhiều. Mỗi bước đi của tuổi Ngọ đều có người giúp đỡ nên chuyện dữ hóa lành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Vào tuần mới này, tuổi Ngọ sẽ có một khoản thu lớn.

Không cần trúng số độc đắc, 3 con giáp này cũng có vàng bạc chất đống trong nhà, két sắc chứa tiền để đầy cả kho, công danh lợi lộc hưởng đủ trong tuần mới (12/9 - 18/9) - Ảnh 1
Tiền bạc, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm của Ngọ đều suôn sẻ và có bước tiến mới trong tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ mang tư chất thông minh, tự tin và lý trí. Người tuổi này tự tin, giữ tinh thần lạc quan, gặp khó khăn cũng không buồn nản. Con giáp tuổi Tỵ có nhãn quan tinh thường, đầu óc nhạy bén, tài năng xuất chúng nhưng lại khiêm nhường.

Trước khi gặp được may mắn và cơ hội, thường thì người tuổi Tỵ rất bình thường, không quá nổi trội. Họ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ đến. Trong tuần mới tới đây, vận trình của người tuổi Tỵ cực kỳ suôn sẻ. Họ sẽ nhận được bất ngờ trong công việc và có thể sẽ phải đi công tác xa.

Sự nghiệp của họ có tiến triển tốt. Nếu người tuổi này bền gan, vững chí thì dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, họ vẫn sẽ vượt qua thử thách, đạt được thành tích như mong đợi. Người tuổi này cần biết nắm bắt thêm các cơ hội làm việc bán thời gian, làm thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại gặp được điều may nên thu nhập của người tuổi Tý không tồi.

Không cần trúng số độc đắc, 3 con giáp này cũng có vàng bạc chất đống trong nhà, két sắc chứa tiền để đầy cả kho, công danh lợi lộc hưởng đủ trong tuần mới (12/9 - 18/9) - Ảnh 2
Trong tuần mới tới đây, vận trình của người tuổi Tỵ cực kỳ suôn sẻ, sự nghiệp tiến triển tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy.

Tử vi học có nói, trong tuần mới này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ thời gian này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Người tuổi Sửu vốn tài năng và thông minh, trước sau gì cũng được tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

Những ngày tháng sắp tới, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cuối năm 2022, tuổi Sửu không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào.

Không cần trúng số độc đắc, 3 con giáp này cũng có vàng bạc chất đống trong nhà, két sắc chứa tiền để đầy cả kho, công danh lợi lộc hưởng đủ trong tuần mới (12/9 - 18/9) - Ảnh 3
Trong tuần mới này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ thời gian này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trước ngày 20/9, 3 con giáp được Thần Tài 'nối gót' theo về nhà, cuộc đời sang trang, tài lộc tấn tới, tưng bừng, vận trình sáng rực như 'pháo hoa'

Trước ngày 20/9, 3 con giáp được Thần Tài 'nối gót' theo về nhà, cuộc đời sang trang, tài lộc tấn tới, tưng bừng, vận trình sáng rực như 'pháo hoa'

Tử vi dự báo trước ngày 20/9, có 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tài lộc, tha hồ hưởng phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi 7 ngày trong tuần tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi tuần (12/9 - 18/9) con giáp may mắn tuần mới tử vi ngày nay

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới