Đúng hôm nay (15/8 âm lịch), top 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc ùa về như thác đổ, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:39

Đúng hôm nay, cuộc đời 3 con giáp này sẽ bước sang một trang mới, liên tục gặt hái thành công.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có nhiều mơ ước và hoài bão cao cả. Họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đó từng bước đạt được quyền lực, địa vị vững chắc. Con giáp này nổi tiếng là người sống thẳng thắn, kiên định, có lập trừng vững vàng. Nhờ đó, tuổi Mão luôn là tấm gương để nhiều người học hỏi, ngưỡng mộ.

Tử vi nói rằng, đúng hôm nay, vận may của tuổi Mão ngày một nở rộ, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được những hợp đồng tốt, cải thiện thu nhập. Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào mục tiêu đã đặt ra thì con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ ổn định.

Đúng hôm nay (15/8 âm lịch), top 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc ùa về như thác đổ, phú quý trăm bề - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, đúng hôm nay, vận may của tuổi Mão ngày một nở rộ, công việc thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là những người thông minh, hài hước lại có khả năng phân tích tốt, tuổi Tỵ được đánh giá là một trong những con giáp dễ có nhiều thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ là nam thì thường là những người hài hước, bí hiểm, rất biết cách thu hút đối phương nên cực kỳ hấp dẫn. Nếu là nữ, họ sẽ là những cô gái vô cùng tự và cũng rất biết cách chăm chút cho bản thân, rất hấp dẫn người khác phái.

Ngay đúng hôm nay, những vấn đề rắc rối sẽ dần kết thúc, may mắn dần hé mở với người tuổi Tỵ, và họ có những cơ hội làm giàu bất ngờ, sẽ khiến họ không những rủng rỉnh tiền tiêu, mà còn có thể tích cóp cho tương lai, nếu họ biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình.

 

Đúng hôm nay (15/8 âm lịch), top 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc ùa về như thác đổ, phú quý trăm bề - Ảnh 2
Ngay đúng hôm nay, những vấn đề rắc rối sẽ dần kết thúc, may mắn dần hé mở với người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là người kĩ tính, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Trong công việc nào mà tuổi Thìn đã nhận thì sẽ hoàn thành một cách hiệu quả, cấp trên cũng rất hài lòng về cách làm việc của bạn.

Trong hôm nay, Thìn may mắn nhận lộc trời cho, thần tài giúp đỡ nên tuổi Thìn có nhiều hợp đồng lớn. Nhờ những hợp đồng này mà bạn chắc chắn sẽ có một khoản thu nhập khủng, người khác cũng phải ghen tị.

Trên con đường tài lộc, tuổi Thìn tiền bạc dồi dào nên có kế hoạch tiết kiệm và đầu tư. Mua xe hoặc mua nhà hay mua đất chính là lựa chọn của bạn và đó sẽ là món quà để dành cho tương lai.

Đúng hôm nay (15/8 âm lịch), top 3 con giáp vận trình lên hương, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc ùa về như thác đổ, phú quý trăm bề - Ảnh 3
Trong hôm nay, Thìn may mắn nhận lộc trời cho, thần tài giúp đỡ nên tuổi Thìn có nhiều hợp đồng lớn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi thứ Bảy tử vi ngày 10/9/2022 tử vi thứ bảy ngày 10/9/2022 tử vi đúng hôm nay 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân