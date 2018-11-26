Khổ tận cam lai: Trước Tết 2019, tiền bạc, may mắn sẽ lũ lượt ập vào nhà 3 con giáp này

Tâm linh - Tử vi 26/11/2018 11:15

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trước Tết 2019 top con giáp có tên trong danh sách sau sẽ được thần tài chiếu cố, bề trên nuông chiều, ban cho vô số bổng lộc.

Chỉ cần bước chân vào tháng 12/2018 cuộc sống sung túc sang giàu, ngồi chơi hưởng phúc sẽ ập xuống đời 3 con giáp sau, khiến họ giàu bất chấp, tiền chất ú ụ.

Khổ tận cam lai: Trước Tết 2019, tiền bạc, may mắn sẽ lũ lượt ập vào nhà 3 con giáp này - Ảnh 1
Đặc biệt, trước Tết 2019, nhờ được trời thương, thần tài chiều Tý sẽ được đáp đền xứng đáng bằng tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp khôn khéo, nhanh nhẹn lại quản lý tài chính cực thông minh nên dù chỉ có một đồng trong tay Tý vẫn có thể khiến số tiền ấy tăng lên 5 đồng, thậm chí 10 đồng. Nhạy bén với tiền  bạc, cộng thêm tham vọng làm giàu nên cuộc đời Tý dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nhờ tự lực cánh sinh, phấn đấu không ngừng nên sẽ vươn lên làm đại gia.

Đặc biệt, trước Tết 2019, nhờ được trời thương, thần tài chiều Tý sẽ được đáp đền xứng đáng bằng tiền chất chật nhà, cơ hội thăng quan tiến chức. Lúc này, Tý chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, sung sướng hết phần thiên hạ.

Khổ tận cam lai: Trước Tết 2019, tiền bạc, may mắn sẽ lũ lượt ập vào nhà 3 con giáp này - Ảnh 2
 Cuối năm 2018, mọi điều không may sẽ ở lại, những cơ hội tốt đẹp sẽ đeo bám không buông, giúp Sửu hốt tiền hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn nỗ lực không ngừng để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn mỗi ngày. Nếu người khác thấy việc khó mà chùn bước, thấy trách nhiệm nặng nề mà không dám gánh vác thì Sửu luôn dũng cảm đón nhận để trải nghiệm tất cả mọi điều. Nhờ thế, thu về cho mình những kinh nghiệm quý giá, những bài học xương máu hiếm ai có được.

Đây cũng chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Sửu, giúp họ từng bước thăng tiến, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp. Cuối năm 2018, mọi điều không may sẽ ở lại, những cơ hội tốt đẹp sẽ đeo bám không buông, giúp Sửu hốt tiền hốt bạc, ăn Tết cực to.

Khổ tận cam lai: Trước Tết 2019, tiền bạc, may mắn sẽ lũ lượt ập vào nhà 3 con giáp này - Ảnh 3
Không chỉ giúp Tuất túi lúc nào cũng chật tiền, vận may trời cho còn giúp tình duyên của con giáp này đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực, không bao giờ lợi dụng mà luôn sòng phẳng, đàng hoàng nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Bởi thế, mỗi khi Tuất lâm vào cảnh khốn cùng luôn có quý nhân sẵn lòng dang tay giúp đỡ vô điều kiền. Khổ đến mấy, nghèo đến mấy Tuất cũng dần rũ bùn đứng lên, tự làm giàu chính đáng.

Từ sau tháng 11 đến năm mới 2019, vận số của Tuất cải thiện đáng kể, tốt đẹp, tươi sáng muôn phần. Không chỉ giúp Tuất túi lúc nào cũng chật tiền, vận may trời cho còn giúp tình duyên của con giáp này đỏ như son, hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phát hờn với 3 con giáp cuộc sống như mơ, vạn sự bất ngờ trong tháng 12/2018

Phát hờn với 3 con giáp cuộc sống như mơ, vạn sự bất ngờ trong tháng 12/2018

Chỉ cần bước sang tháng cuối năm 2018, may mắn, tiền tài, danh vọng sẽ ập xuống đời 3 con giáp này, khiến họ giàu bất chấp, sang bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới