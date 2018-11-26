Khổ tận cam lai: Trước Tết 2019, tiền bạc, may mắn sẽ lũ lượt ập vào nhà 3 con giáp này

Đặc biệt, trước Tết 2019, nhờ được trời thương, thần tài chiều Tý sẽ được đáp đền xứng đáng bằng tiền chất chật nhà, cơ hội thăng quan tiến chức. Lúc này, Tý chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, sung sướng hết phần thiên hạ.

Là con giáp khôn khéo, nhanh nhẹn lại quản lý tài chính cực thông minh nên dù chỉ có một đồng trong tay Tý vẫn có thể khiến số tiền ấy tăng lên 5 đồng, thậm chí 10 đồng. Nhạy bén với tiền bạc, cộng thêm tham vọng làm giàu nên cuộc đời Tý dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nhờ tự lực cánh sinh, phấn đấu không ngừng nên sẽ vươn lên làm đại gia.

Cuối năm 2018, mọi điều không may sẽ ở lại, những cơ hội tốt đẹp sẽ đeo bám không buông, giúp Sửu hốt tiền hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn nỗ lực không ngừng để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn mỗi ngày. Nếu người khác thấy việc khó mà chùn bước, thấy trách nhiệm nặng nề mà không dám gánh vác thì Sửu luôn dũng cảm đón nhận để trải nghiệm tất cả mọi điều. Nhờ thế, thu về cho mình những kinh nghiệm quý giá, những bài học xương máu hiếm ai có được.

Đây cũng chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Sửu, giúp họ từng bước thăng tiến, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp. Cuối năm 2018, mọi điều không may sẽ ở lại, những cơ hội tốt đẹp sẽ đeo bám không buông, giúp Sửu hốt tiền hốt bạc, ăn Tết cực to.

Không chỉ giúp Tuất túi lúc nào cũng chật tiền, vận may trời cho còn giúp tình duyên của con giáp này đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực, không bao giờ lợi dụng mà luôn sòng phẳng, đàng hoàng nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Bởi thế, mỗi khi Tuất lâm vào cảnh khốn cùng luôn có quý nhân sẵn lòng dang tay giúp đỡ vô điều kiền. Khổ đến mấy, nghèo đến mấy Tuất cũng dần rũ bùn đứng lên, tự làm giàu chính đáng.

Từ sau tháng 11 đến năm mới 2019, vận số của Tuất cải thiện đáng kể, tốt đẹp, tươi sáng muôn phần. Không chỉ giúp Tuất túi lúc nào cũng chật tiền, vận may trời cho còn giúp tình duyên của con giáp này đỏ như son, hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.