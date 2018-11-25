Phát hờn với 3 con giáp cuộc sống như mơ, vạn sự bất ngờ trong tháng 12/2018

Điềm lành gõ cửa, thần tài theo sát trong tháng cuối năm 2018 giúp vận mệnh của 3 con giáp sau chuyển biến tích cực, tốt đẹp, hưng thịnh hơn bao giờ hết.

Tháng 12/2018, nhờ cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Dần chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền nong, công việc hay tình cảm. Đặc biệt, vận may còn theo chân Dần sang tận năm sau, khiến họ đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng phát tài, tha hồ tận hưởng.

Dần là con giáp hiếu thắng, thích thể hiện và không bao giờ dễ dàng nhận thua khi chưa thực sự cố gắng. Ở họ dù có sự bốc đồng, ngông cuồng nhưng bù lại nhờ lòng kiên trì, bền bỉ nên sau mọi thử thách, trầy trật người tuổi Dần sẽ có được cuộc sống ổn định, viên mãn.

ừ nay, Tỵ chỉ cần thảnh thơi ngồi chơi cũng hốt bạc, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khó ai có thể chọc giận hay khiến Tỵ mất bình tĩnh. Ở con giáp này có sự cân bằng giữa lí trí và tình cảm, cầm lên được đặt xuống được nên dù thân thiện, hòa nhã nhưng không ai có thể lợi dụng họ. Hơn cả, trong công việc, Tỵ luôn có kế hoạch cụ thể, rõ ràng nên luôn gặt hái được thành công như ý.

Những điều không may sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc đức tràn vào nhà. Từ nay, Tỵ chỉ cần thảnh thơi ngồi chơi cũng hốt bạc, muốn nghèo cũng không được.

Cuối năm 2018 là thời điểm Mùi hốt vàng hốt bạc, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là người tinh tế, khôn ngoan lại có tài quan sát nên người tuổi Mùi rất nhạy cảm. Cũng chính nhờ có “giác quan thứ 6” nên trước khi những điều không như ý xảy đến Mùi đã có thể đoán trước và đưa ra phương án phòng ngừa.

Đây cũng là lý do vì sao người khác gặp một kiếp nạn đã tả tơi bầm dập, riêng Mùi dù bao nhiêu khốn khó cũng dễ dàng vượt qua. Sau mỗi thách thức ấy Mùi càng trưởng thành, khôn ngoan và gặt hái được nhiều bài học kinh nghiệm hơn. Vậy nên, cuối năm 2018 là thời điểm Mùi hốt vàng hốt bạc, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.