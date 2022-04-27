Khi yêu thì cháy hết mình, nhưng chia tay thì dễ dàng buông bỏ là phương châm tình yêu của các nàng giáp cá tính mạnh

Những con giáp nữ mang tuổi Sửu là điển hình cho mẫu bạn gái, người yêu hay những người vợ với đức tính chân thành và thủy chung. Hơn thế, người tuổi Sửu còn chăm chỉ, chịu thương chịu khó, biết vun vén cho gia đình, sau này sẽ trở thành người vợ hiền mẹ đảm.

Trước và sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi này đều yêu bằng cả tấm lòng, đồng thời mong muốn đối phương cũng đáp trả bằng tình cảm chân thành chứ không phải là những thứ hào nhoáng bên ngoài. Đặc biệt, sau khi kết hôn, tình cảm của người tuổi Sửu được củng cố thêm bền chặt. Còn khi bị đối phương phản bội hay hết yêu, hết tình cảm, họ thường chủ động nói lời chia tay mà không nhiều lưu luyến.

Tuổi Tỵ khá lãng mạn khi đặt chân vào tình yêu. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nửa kia của mình. Họ dành cho nửa kia tình cảm yêu thương, săn sóc, quan tâm nhất họ có thể làm được. Sở hữu trái tim của những người tuổi Tỵ có thể xem là điều hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi người. Phụ nữ tuổi Tỵ sẽ vừa là tri kỷ, là người thân cũng như trở thành một đối tác tin cậy khi luôn dành cho một nửa của mình sự quan tâm và chăm lo mọi lúc mọi nơi.

Tình yêu trong họ đủ bao la và lớn mạnh. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tình yêu của mình. Con giáp này sẽ chung thủy nắm tay người yêu đi đến hết con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, một khi hết yêu, khi cả 2 quyết định chia tay thì những cô gáituổi Tỵ cũng vô cùng mạnh mẽ, họ dứt khoát một cách rõ ràng khiến đối phương không ngờ tới. Phụ nữ tuổi Tỵ ít khi bi lụy trong tình yêu bởi họ biết: “Nếu là của mình thì sẽ là của mình còn không phải của mình thì cố níu kéo cũng không được”.

Tuổi Hợi

Những bạn gái cầm tinh con giáp tuổi Hợi vô cùng thận trọng khi yêu, chính vì thế nên khi đã yêu thì các nàng sẽ như một ngọn lửa bùng cháy, rất mãnh liệt. Họ lãng mạn, tỉ mỉ và tinh tế, nên người yêu của cô nàng lúc nào cũng cảm thấy tình cảm mặn nồng, không muốn rời xa. Hơn nữa, con giáp này thường xác định chuyện tương lai lâu dài nên một mực kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Bên cạnh đó, trong tình yêu, con giáp nữ tuổi Hợi rất mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu như có chuyện hai người phải chia tay, thì đó là vì đối phương chưa đủ trân trọng nàng mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!