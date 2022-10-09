Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 23:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "ngồi mát ăn bát vàng", tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Mùi

Từ ngày Rằm tháng 9 âm, mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Quý nhân, gia đình, bạn bè,... là những điểm tựa vững chắc mỗi khi con giáp này khó khăn, do đó mọi việc trong ngày mai không thể nào làm khó bản mệnh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc. Người tuổi này hiện đang hâm nóng tình cảm nửa kia. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp vì duyên chưa tới. 

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 1
Từ ngày Rằm tháng 9 âm, mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của người tuổi Tuất sẽ trở nên tương đối tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội đầu tư thành công khá cao trong thời điểm này, do đó hãy biết nắm bắt để con đường công danh ngày càng phát triển Tuất có khả năng tìm được cơ hội đầu tư. Nhờ có cơ hội đầu tư, nguồn thu nhập của con giáp này.

Ngoài ra, chuyện tình cảm đón nhận nhiều tin vui và tốt đẹp. Người tuổi này và nửa kia đang có khoảng thời gian ngọt ngào, lãng mạn sau những sóng gió trước đó. 

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 2
Mọi việc làm của người tuổi Tuất sẽ trở nên tương đối tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ diễn ra ổn định. Tuy con giáp này gặp khó khăn trong công việc nhưng nhờ bản lĩnh của mình mà bản mệnh đã giải quyết một cách tốt nhất. Vận trình tài lộc của Hợi rủng rỉnh có thể chi trả cho các nhu cầu cá nhân của mình.

Vận trình tình cảm có chiều hướng tốt đẹp. Hợi và một nửa của đời mình luôn cố gắng vun đắp tình yêu để mối quan hệ này ngày càng bền lâu. 

Kể từ ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 3
Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ diễn ra ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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