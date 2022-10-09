Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ chiều ngày 10/10, 3 con giáp Bồ Tát phù hộ trọn đời, mọi việc hanh thông, tiền tài ngập két

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 21:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Bồ Tát phù hộ trọn đời, mọi việc hanh thông, tiền tài ngập két vào đúng 16 giờ chiều ngày 10/10.

Tuổi Mão

Đúng 16 giờ chiều ngày 10/10, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ suôn sẻ đủ đường. Ngày Mặt Trăng tạo thành một góc 60 độ với sao Thổ, mọi việc của người tuổi này đều có những chuyển biến một cách tích cực. Bản mệnh có thể hoàn thành sớm mọi việc để nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. 

Chuyện  tình cảm của con giáp may mắn này vui vẻ, hài hòa. Trải qua những người tháng lẻ bóng, tình yêu đã chính thức gọi tên những người độc thân. Người đã kết hôn đang có một gia đình hạnh phúc nhờ những nỗ lực vun vén của hai người.

Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ chiều ngày 10/10, 3 con giáp Bồ Tát phù hộ trọn đời, mọi việc hanh thông, tiền tài ngập két - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều ngày 10/10, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ suôn sẻ đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên khởi sắc và rủng rỉnh. Người thuộc cung này có được nguồn tài chính tốt nhờ những nỗ lực trong quá trình làm việc. Do đó, bản mệnh có tự thưởng cho mình một món quà vì đã cố gắng suốt thời gian qua.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng không đáng lo. Nếu đang gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn có thể chia sẻ với đối phương vì họ luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên một cách hữu ích. 

Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ chiều ngày 10/10, 3 con giáp Bồ Tát phù hộ trọn đời, mọi việc hanh thông, tiền tài ngập két - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên khởi sắc và rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thuận và trôi chảy. Tuổi này tìm được cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình nhờ có sự quyết đoán và tầm nhìn tốt. Hơn thế, sự cầu toàn và ý chí cầu tiến giúp bản mệnh sớm chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp. 

Bên cạnh đó, tài lộc “phát tài, phát lộc”. Người thuộc tuổi này chẳng cần phải lo lắng đến vấn đề tài chính cá nhân do con đường làm ăn mới giúp bản mệnh thu được không ít tiền lời, tiền lãi cho mình.  

Trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ chiều ngày 10/10, 3 con giáp Bồ Tát phù hộ trọn đời, mọi việc hanh thông, tiền tài ngập két - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thuận và trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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