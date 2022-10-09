Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, đến thời hoàng kim, 3 con giáp tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 15:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót, tiền tài đầy túi đầy nhà vào đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Dần

Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không đáng lo và suôn sẻ. Thương Quan xuất hiện mang đến cho đường công danh vô cùng rộng mở nên người tuổi này không quá lo lắng như khoảng thời gian trước đó. Cấp trên có thể an tâm giao cho bản mệnh thêm nhiều nhiệm vụ mới. Nguồn thu nhập từ công việc chính và tay trái giúp con giáp này củng cố tốt cho chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ thăng hoa nở rộ. Các cặp đôi yêu nhau đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể về chung một nhà trong sự ủng hộ từ người thân, bạn bè.

Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, đến thời hoàng kim, 3 con giáp tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót, tiền tài đầy túi đầy nhà - Ảnh 1
Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không đáng lo và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có dấu hiệu phát triển là do con giáp này nghĩ ra được chiến lược mới cho công ty. Tuy nhiên, người tuổi này hãy từ tốn một chút, đừng vội bác bỏ người khác vì ý kiến của bản thân chưa hẳn đã là tối ưu.

Vận trình tài lộc của bản mệnh trở nên hanh thông vào đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch. Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản mệnh làm ra. Người tuổi Tuất hôm nay nhờ có Thương Quan che chở nên tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.

Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, đến thời hoàng kim, 3 con giáp tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót, tiền tài đầy túi đầy nhà - Ảnh 2
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có dấu hiệu phát triển là do con giáp này nghĩ ra được chiến lược mới cho công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng. Công việc đạt bước tiến mới nhờ sự hỗ trợ của Cát Tinh. Dù rằng trước đó người tuổi này có ý định từ bỏ vì không gánh vác nỗi áp lực. Nguồn thu nhập cải thiện rõ rệt do dự án mà con giáp này đầu tư trước đó bắt đầu sinh lợi cao. 

Vận trình tình cảm yêu thương ngập tràn. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ đón nhiều tin tốt lành do gặp đào hoa vượng. Trong thời gian sắp tới cả hai có thể về chung một nhà khi tình cảm đủ chín muồi. 

Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, đến thời hoàng kim, 3 con giáp tài lộc rủ nhau kéo về nhà, công danh đỏ chót, tiền tài đầy túi đầy nhà - Ảnh 3
Đúng ngày Rằm tháng 9 âm lịch, công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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