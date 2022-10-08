Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi con giáp phúc ngang Thiên Tử, lộc lá tràn trề, đỏ cả tình lẫn tiền trong tháng 10/2022

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 23:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc ngang Thiên Tử, lộc lá tràn trề, đỏ cả tình lẫn tiền trong tháng 10/2022

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào tháng 10. Tuy rằng những biểu hiện trong quá trình làm việc chưa thực sự xuất sắc so với người đồng trang lứa, nhưng người tuổi này vẫn được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ và ý chí tiến thủ trong công việc.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi cho biết, tình yêu luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi này trong cuộc sống đầy biến động. Người độc thân tìm được người bạn đời phù hợp với mình thông qua các mối quan hệ xã giao. 

Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi con giáp phúc ngang Thiên Tử, lộc lá tràn trề, đỏ cả tình lẫn tiền trong tháng 10/2022 - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên ổn định. Nhờ khả năng lãnh đạo và biết sắp xếp công việc khoa học mà bản mệnh có thể hoàn thành mọi việc trong đúng tiến độ. Bản tính ham học hỏi, biết lắng nghe cũng là một trong những yếu tố giúp tuổi này có được thành tựu như hiện tại.

Vận trình tình cảm thăng hoa tươi đẹp. Tình cảm của bản mệnh và người ấy trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân sau khi tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai gần. Vốn không phải là người quá thân thiện, song người độc thân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nhiều người nhờ tính cách chân thành và tốt bụng. 

Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi con giáp phúc ngang Thiên Tử, lộc lá tràn trề, đỏ cả tình lẫn tiền trong tháng 10/2022 - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang tháng 10, tài lộc của người tuổi Hợi tương đối hanh thông. Công sức của bản mệnh bỏ ra, nay đã đến ngày thu hoạch, nhất là người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Người tuổi Hợi mang trong mình sự bất khuất, kiên cường giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong hôm nay.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người tuổi Hợi còn đang lẻ bóng thì có thể nhận được hảo cảm từ những đối tượng khác giới trong các sự kiện, buổi gặp gỡ. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh có đồng ý cho người khác cơ hội hay không. 

Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi con giáp phúc ngang Thiên Tử, lộc lá tràn trề, đỏ cả tình lẫn tiền trong tháng 10/2022 - Ảnh 3
Sang tháng 10, tài lộc của người tuổi Hợi tương đối hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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