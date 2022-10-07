Đúng 2 ngày cuối tuần (8-9/10/2022): Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 19:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục vào 2 ngày cuối tuần tới.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày cuối tuần tới, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra một cách hanh thông, tốt đẹp. Người tuổi này đưa ra những ý tưởng tuyệt vời trong quá trình làm việc nhờ gặp Quý Nhân phù trợ. Chính vì vậy, bản mệnh không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành công việc được giao. Ngoài ra, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội làm đầy túi tiền của mình tại thời điểm này. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khởi sắc. Người độc thân nhanh chóng chinh phục được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nhờ sự chân thành, tích cách hòa đồng. Mối quan hệ có khả năng tiến xa hơn nếu có sự nỗ lực của cả hai. 

Đúng 2 ngày cuối tuần (8-9/10/2022): Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần tới, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra một cách hanh thông, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ khả năng lãnh đạo và biết sắp xếp công việc khoa học mà người tuổi Ngọ có thể hoàn thành mọi việc trong đúng tiến độ. Bản tính ham học hỏi, biết lắng nghe cũng là một trong những yếu tố giúp tuổi này có được thành tựu như hiện tại. Con giáp này còn có nhiều cơ hội nâng cao nguồn thu nhập của mình, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt tốt thời cơ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng tốt đẹp. Những người đã có đôi có cặp có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Người độc thân nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò thích hợp nhờ đào hoa vượng vận.

Đúng 2 ngày cuối tuần (8-9/10/2022): Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 2
Nhờ khả năng lãnh đạo và biết sắp xếp công việc khoa học mà người tuổi Ngọ có thể hoàn thành mọi việc trong đúng tiến độ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày 8/10-9/10, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi. Khả năng giao tiếp và lãnh đạo giúp con giáp này hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các mối quan hệ xã hội phát triển tốt giúp người tuổi này rất nhiều trên con đường công danh sự nghiệp.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên viên mãn, hạnh phúc. Bạn và người ấy có thêm những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Dù rằng cuộc sống còn nhiều điều áp lực, song mọi khó khăn đều có thể vượt qua nhờ Quý Nhân phù trợ. 

Đúng 2 ngày cuối tuần (8-9/10/2022): Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 3
Đúng 2 ngày 8/10-9/10, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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