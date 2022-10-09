TOP 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, thong dong tận hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 21:34

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, thong dong tận hưởng giàu sang.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tiến triển tốt đẹp. Sự hăng say và nhiệt huyết giúp người cung này được đánh giá cao trong quá trình làm việc. Nhờ có Quý Nhân nâng đỡ tận tình, bạn nhanh chóng chớp lấy thời cơ để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Song, bản mệnh không nên tự đắc ý nếu không muốn gặp rắc rối trong công việc. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt. Bạn luôn quan tâm và chăm sóc người ấy bằng tình cảm chân thành nhất, bởi bạn hy vọng người ấy cũng đáp lại mình bằng một tình cảm tương tự.

TOP 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, thong dong tận hưởng giàu sang - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Dù gặp những chuyện không vui trong ngày mai nhưng Sửu vẫn không để cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Con giáp này có khả năng cải thiện nguồn thu nhập đáng kể nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng trở nên khởi sắc và thăng hoa. Người tuổi này cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần để bản mệnh an tâm phát triển sự nghiệp. 

TOP 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, thong dong tận hưởng giàu sang - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra hanh thông, thuận lợi. Mọi việc làm của Mùi trong ngày mai đúng như mình mong muốn, nhưng nếu hạn chế rắc rối thì hãy kiểm tra lại kết quả trước khi đưa đến các bộ phận khác. Con giáp này có được một công việc tốt, do đó có thể không còn bị áp lực tài chính như lúc trước. 

Người tuổi này còn độc thân có khá nhiều người theo đuổi nhưng để tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp thật không dễ dàng. Người tuổi này còn có cơ hội để mở rộng mối quan hệ, do đó hãy tận dụng để tìm được đối tượng hẹn hò ưng ý. 

TOP 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, thong dong tận hưởng giàu sang - Ảnh 3
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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