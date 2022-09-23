Kể từ ngày mai (29/8 âm lịch), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng thưởng lớn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc chạm đỉnh của chóp

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 10:26

Tử vi 12 con giáp cho biết kể từ ngày 29/8 âm lịch có đến 3 con giáp may mắn ăn trọn lộc trời, tiền về nhiều đếm không hết, cuộc sống bỗng chốc lên hương nhanh chóng, gia đình hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp kể từ ngày mai (29/8 âm lịch) nhờ có quý nhân nâng đỡ nên người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp nhờ luôn chăm chỉ nỗ lực làm việc thâu đêm và có được kết quả tốt nên giai đoạn này Mùi được cấp trên trọng dụng, qua đó mở ra cơ hội thăng chức tăng lương trong những tháng cuối năm 2022 này. 

Chưa dừng lại ở đó trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi còn tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền quý hiếm trong việc đầu tư kinh doanh, các dự án kinh doanh dễ dàng được ký kết. Đồng thời những dự án đầu tư trước đó đều phát triển mang lại cho Mùi tài lộc dồi dào trong những ngày tới.

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Tử vi 12 con giáp kể từ ngày mai (29/8 âm lịch) nhờ có quý nhân nâng đỡ nên người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp nhờ luôn chăm chỉ nỗ lực làm việc thâu đêm và có được kết quả tốt nên giai đoạn này Mùi được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Thần Đồng tiên tri dự đoán, tuổi Thìn chính là con giáp may mắn nhất trong giai đoạn này, không cần biết trước đó họ chật vật ra sao nhưng từ giờ trở đi họ sẽ đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Thìn sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Đó là còn chưa kể, bản mệnh sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong những ngày tới vì vậy đừng bỏ lỡ những cơ hội mà trời ban cho lần này để thay đổi vận thế của mình. 

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Thần Đồng tiên tri dự đoán, tuổi Thìn chính là con giáp may mắn nhất trong giai đoạn này, không cần biết trước đó họ chật vật ra sao nhưng từ giờ trở đi họ sẽ đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra không được “ngậm thìa vàng” như những con giáp khác. Bạn lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Dẫu vậy, con giáp này vốn không phải là mẫu người dễ nản lòng và bỏ cuộc, mà Mão luôn biết cách đứng dậy sau vấp ngã để làm tốt hơn trong lần kế tiếp nên tuổi Mão thường được nhiều người nể trọng. 

Đúng ngày mai - thứ Sáu ngày 29/8 âm lịch, người tuổi Mão nhận được cơ hội “trời ban” trong sự nghiệp. Đó có thể là cơ hội mà bạn tự tạo ra cho bản thân mình hoặc do các mối quan hệ mang đến. Chính vì vậy, con giáp này hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội mà mình có được bởi biết đâu không chừng họ sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi, kiếm được khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cẩn trọng và tính toán kỹ trước khi làm mọi việc. Đừng vội vàng, tham lam kẻo hỏng mất việc lớn. 

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Đúng ngày mai - thứ Sáu ngày 29/8 âm lịch, người tuổi Mão nhận được cơ hội “trời ban” trong sự nghiệp. Đó có thể là cơ hội mà bạn tự tạo ra cho bản thân mình hoặc do các mối quan hệ mang đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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