Xin chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (24,25/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 06:05

Tử vi 2 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số đổi đời, hốt trọn may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng thành công viên mãn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, tiền của trải đầy nhà.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do một phần bản tính háo thắng của họ khiến cho những người khác đôi lúc cảm thấy hơi khó chịu. 

Tử vi 2 ngày tới cho biết hậu vận sắp tới của tuổi Dần sẽ có nhiều chuyển biến mới trong công việc cũng như cuộc sống khi những sự cống hiến của họ lâu nay sẽ được cấp trên ghi nhận, những ai đang kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, tiền vào như thác đổ.  

Trong công việc kinh doanh, con giáp may mắn này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn sẽ không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Quý nhân có mặt hỗ trợ nên Dần tỏ ra tự tin trong mọi quyết định đầu tư của mình. 

con giap 1
Tử vi 2 ngày tới cho biết hậu vận sắp tới của tuổi Dần sẽ có nhiều chuyển biến mới trong công việc cũng như cuộc sống khi những sự cống hiến của họ lâu nay sẽ được cấp trên ghi nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì Mão đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, bạn sẽ phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai con giáp này sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Tử vi 12 con giáp cho biết thời gian tới vận tài lộc của Mão sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Bạn được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Mão được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ. Thậm chí một số người còn gặp vận may trúng số và khả năng cao là giải đặc biệt. 

con giap 2
Tử vi 12 con giáp cho biết thời gian tới vận tài lộc của Mão sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Bạn được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Mão được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con Khỉ có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt.

Tử vi dự đoán 2 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Thân  sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi họ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể hết.

Cuộc sống sắp tới ấm no, gia đình hạnh phúc ấm êm khiến người người ganh tị. 

con giap 3
Tử vi dự đoán 2 ngày tới con đường hậu vận của người tuổi Thân  sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi họ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 3h sáng mai (23/9/2022), 'mưa tạnh mây tan', 3 con giáp giàu có bất thình lình, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc suôn sẻ, vận trình may mắn đủ điều

Đúng 3h sáng mai (23/9/2022), 'mưa tạnh mây tan', 3 con giáp giàu có bất thình lình, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc suôn sẻ, vận trình may mắn đủ điều

Tử vi 12 con giáp đúng 3h sáng mai (23/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài trải thảm đỏ, vượng đường làm ăn, tài lộc vượng phát, sở hữu nhiều tài sản lớn, cuộc sống hạnh phúc ấm no.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 2 ngày tới tử vi ngày mới tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch