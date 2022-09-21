Kể từ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp nắm cơ hội ẵm giải đặc biệt, bước vào thời kỳ hoàng kim, biến hung thành cát, đổi đời trở thành đại gia lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 06:25

Tử vi nói rằng vận trình của những con giáp này sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Kể từ ngày mai (22/9/2022), họ có thể gặt hái được nhiều thành công đáng nể.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng, kể từ ngày mai (22/9/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Tuất diễn ra khá hanh thông. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp tốt. Họ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp bản mệnh vượt qua khó khăn.

Kể từ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp nắm cơ hội ẵm giải đặc biệt, bước vào thời kỳ hoàng kim, biến hung thành cát, đổi đời trở thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
 Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách mới tăng lên đều đặn. Tuổi Tuất biết thế mạnh của bản thân nên không sợ hãi trước các đòn tấn công của đối thủ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu khẳng định được năng lực của bản thân, cấp trên sẽ không ngần ngại trao cơ hội thăng tiến cho tuổi Tuất. Người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách mới tăng lên đều đặn. Tuổi Tuất biết thế mạnh của bản thân nên không sợ hãi trước các đòn tấn công của đối thủ. 

Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất thể hiện cá tính của bản thân và có thể gây ấn tượng tốt với đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần hai bên dành thêm thời gian tìm hiểu và dùng sự chân thành để đối đãi với nhau thì mối quan hệ có thể tiến triển tốt đẹp. Những người đang ấp ủ một bóng hình nào đó trong lòng thì nên mạnh dạn thổ lộ tình cảm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tương đối ổn định, giữ chữ tín. Dù thực tế có khó khăn nhưng con giáp này vẫn kiên định, không thay đổi mục tiêu đã định và nỗ lực vượt khó để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển.

Kể từ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp nắm cơ hội ẵm giải đặc biệt, bước vào thời kỳ hoàng kim, biến hung thành cát, đổi đời trở thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Công việc của họ ngày một ổn định, họ cũng gặp được quý nhân để có sự thay đổi mấu chốt trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương cũng có thành tích nổi trội - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (22/9/2022), công việc của họ ngày một ổn định, họ cũng gặp được quý nhân để có sự thay đổi mấu chốt trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương cũng có thành tích nổi trội, thu nhập tăng trưởng khá.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu có tin vui, thu hoạch phiên bội. Dù thành công bước đầu nhưng họ không chủ quan, lơ là mà tiếp tục nỗ lực, không ngại khó khăn nhờ đó trong tương lai sự nghiệp phát triển tương đối ổn định.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, cương trực, biết thể hiện cảm xúc của bản thân. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, chịu khó vun đắp các mối quan hệ. Chính vì thế, tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội đổi đời.

Kể từ ngày mai (22/9/2022), 3 con giáp nắm cơ hội ẵm giải đặc biệt, bước vào thời kỳ hoàng kim, biến hung thành cát, đổi đời trở thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, chịu khó vun đắp các mối quan hệ. Chính vì thế, tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Càng gian nan tuổi Dậu càng tỏa sáng và tìm được nhiều bài học quý báu.

Tử vi dự báo rằng, kể từ ngày mai (22/9/2022), tuổi Dậu không ngừng trau dồi bản thân, tiền của sẽ tăng đều, thậm chí có thể mua nhà tậu xe một cách dễ dàng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/9), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, may mắn vận vào người, giàu sang vượng phát, ngồi không lộc cũng đến, bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia bạc tỷ

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/9), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, may mắn vận vào người, giàu sang vượng phát, ngồi không lộc cũng đến, bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia bạc tỷ

Đúng 3 ngày tới (21, 22, 23/9), sau thời gian dài nỗ lực và cố gắng, 3 con giáp này sẽ có may mắn hơn người, kiếm được nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 41 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới