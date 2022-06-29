Kể từ ngày 30/06/2022, 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp sắp tới may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp sắp tới bước sang trang mới, tài lộc hanh thông, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 09:37

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 có tới 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp sắp tới có bước thăng tiến đáng kể, tài lộc hanh thông, làm đâu cũng gặp quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 con đường hậu vận của người tuổi Sửu sẽ vô cùng sáng chói. Cụ thể, nhờ có Cát tinh mang tới cho con giáp may mắn này nhiều tin vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có một tuần khá an nhàn mà tiền vẫn đổ ầm ầm vào trong túi. Bản mệnh đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất công quảng cáo mà khách khứa vẫn đổ về tấp nập.

Đường tình cảm thuận lợi, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao. Nhiều gia đình sẽ đón người thân từ nước ngoài, từ thành phố khác trở về hoặc đến chơi. Một vài mâu thuẫn có thể xảy ra giữa hai vợ chồng, song bản mệnh không cần phải phiền lòng, vì đó là gia vị cuộc sống, sau mỗi lần như vậy, đôi bên lại thêm hiểu về nhau.

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Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 con đường hậu vận của người tuổi Sửu sẽ vô cùng sáng chói. Cụ thể, nhờ có Cát tinh mang tới cho con giáp may mắn này nhiều tin vui trên lĩnh vực sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022, người tuổi Tý sẽ gặp được cát tinh Thực Thần. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay nghề tự do đều rất may mắn. Sự cởi mở và tốt tính của bạn sẽ giúp bạn có được những mối làm ăn quý giá.

Ngoài ra, đối với những ai nếu đang làm ăn xa sẽ được quý nhân phù trợ. Bản thân họ cũng rất chăm chỉ và nỗ lực nên được trời thương, tài lộc dồi dào. Chưa hết, con giáp may mắn này còn được đề xuất tăng lương, thăng chức hay có thi cử thì sẽ nhận được tin vui. Bạn cũng có thể gặp những tin tốt về tiền bạc, chẳng hạn như nhận được một khoản thưởng nóng từ cấp trên.

Về mặt tình cảm, thời gian này tuổi Tý dễ gặp được người như ý hoặc được người khác để ý. Nếu còn đang độc thân thì đây là cơ hội vàng để bạn tìm được một nửa của mình. Còn với những tuổi Tý đã có gia đình thì bạn sẽ nhận được niềm vui từ con cái.

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Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022, người tuổi Tý sẽ gặp được cát tinh Thực Thần. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay nghề tự do đều rất may mắn. Sự cởi mở và tốt tính của bạn sẽ giúp bạn có được những mối làm ăn quý giá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Họ đặc biệt biết biến thách thức thành cơ hội tạo nên sự đột phá. Người phương Đông coi hổ là hiện thân của quyền lực, nhiệt tình và sức mạnh. Người tuổi Hổ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Họ có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc người khác, có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích sự đổi mới và du lịch khám phá.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022, người tuổi Dần sẽ gặp may gắn mắn, hóa giải những điều đen đủi, gặp được quý nhân phù trợ. Cuộc sống của người tuổi Dần sẽ ngày càng sung túc, thăng hoa. Thậm chí về phương diện tình cảm, người tuổi Dần có thể sẽ gặp ý trung nhân trong thời điểm sắp tới.

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Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022, người tuổi Dần sẽ gặp may gắn mắn, hóa giải những điều đen đủi, gặp được quý nhân phù trợ. Cuộc sống của người tuổi Dần sẽ ngày càng sung túc, thăng hoa. Thậm chí về phương diện tình cảm, người tuổi Dần có thể sẽ gặp ý trung nhân trong thời điểm sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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