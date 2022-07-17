Kể từ ngày (19/07/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền tràn về như thác đổ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 13:38

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 19/07/2022 có đến 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng chốt sở gọi tên trúng số độc đắc, tiền nhiều ngập két, sự nghiệp chạm đỉnh.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, Mão còn là người rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 19/07/2022 con đường hậu vận sắp tới của Mão diễn ra vô cùng thuận lợi khi được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật.

Đặc biệt trong thời gian này, con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái. Chưa hết, việc kinh doanh giai đoạn trước gặp nhiều khó khăn thì nay với sự giúp sức quý nhân, Mão không chỉ làm ăn thuận lợi mà còn kiếm về nguồn thu khủng lồ. 

con giap 1

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 19/07/2022 con đường hậu vận sắp tới của Mão diễn ra vô cùng thuận lợi khi được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban trong thời gian này. Cụ thể, về vận tài lộc, các kế hoạch đầu tư của con giáp này đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Tử vi nói rằng kể từ ngày 19/07/2022, Tuất có thể liên tục gặp những cơ hội trời trơ, giúp sự nghiệp phát triển mạnh hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội và có sự tính toán kỹ thì cuối năm 2022 này con giáp tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có sự khởi sắc. Vận may vây quanh, bản mệnh được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để người tuổi Hợi tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

con giap 2
Tử vi nói rằng kể từ ngày 19/07/2022, Tuất có thể liên tục gặp những cơ hội trời trơ, giúp sự nghiệp phát triển mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là có bản tính nhút nhát, lãnh đạm nhưng thực tình họ rất giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm đến người khác. Chưa hết trong cuộc sống, Hợi cực kỳ thẳng tính, vị tha, luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, quen biết với nhiều người và có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 19/07/2022 cho biết con giáp này sắp có có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Họ được dự đoán sẽ gặp may mắn trong tương lai. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng mới, bán ra thị trường với giá ưu đãi nên thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ấp trên trọng dụng. Nhờ luôn chăm chỉ làm việc và có chí tiến thủ cao nên sớm được cấp trên để mắt đến và trao cơ hội. Vì vậy, cơ hội thăng chức, tăng lương của họ không sớm hay muộn cũng đến với con giáp này nhanh chóng. 

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 19/07/2022 cho biết con giáp này sắp có có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (18/7 - 24/7), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp may mắn được thần tài báo mộng, trúng số độc đắc, tiền chảy đều về túi, sự nghiệp vươn tới đỉnh cao

Tử vi 7 ngày tới (18/7 - 24/7), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp may mắn được thần tài báo mộng, trúng số độc đắc, tiền chảy đều về túi, sự nghiệp vươn tới đỉnh cao

Tử vi 7 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số đổi đời, sự nghiệp nhanh chóng leo thẳng lên vị trí mới, tài lộc dồi dào, giàu có vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi tháng 7 Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 30 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 34 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến