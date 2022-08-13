Kể từ ngày 17/7 âm lịch, sao Thiên Tuế chiếu mệnh, 3 con giáp phú quý hỷ tài, phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh, mua nhà tậu xe, giàu không giới hạn

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 05:22

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây phát tài phát lộc, tiền bạc rùng rỉnh, giàu sang phú quý tìm đến tận cửa.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày 17/7 âm lịch, người tuổi Sửu được Bồ Tát phù trợ và ban phước lành cho nên vận khí của họ vô cùng tốt. Không những thế Sửu còn bùng nổ vận may, tài phúc đều ập tới, trong sự nghiệp cũng có người nâng đỡ và chỉ dẫn nên luôn thuận buồm xuôi gió. Bất luận Sửu gặp phải khó khăn gì cũng có thể dễ dàng giải quyết, gặp dữ hóa lành.

Vận thế của con giáp may mắn này lên như diều gặp gió. Vận đen được hóa giải, gia sự gặp nhiều điều may mắn, quý nhân đến nhà giúp đỡ, chính vì vậy mà mọi việc đều trở nên suôn sẻ, thuận lợi.

Nhờ Chính Tài lên đến đỉnh cao nên con giáp tuổi Sửu thu về nhiều tài lộc và rất ổn định. Dự báo Sửu có thể tăng lương thăng chức trong thời gian này.

Kể từ ngày 17/7 âm lịch, sao Thiên Tuế chiếu mệnh, 3 con giáp phú quý hỷ tài, phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh, mua nhà tậu xe, giàu không giới hạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kể từ ngày 17/7 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có chim khách tới cửa báo tin mừng, được sao may mắn Hỷ Thần che chở, xua đuổi những nguy khốn và bệnh tật. Nhờ có ảnh hưởng của vận may nên người tuổi Tuất có thể thay đổi được vận nghèo khó và phát tài sớm.

Tài vận của con giáp tuổi Tuất trong thời điểm này vô cùng vượng phát có thể gọi là phú quý tìm đến nhà. Thu nhập tăng lên nhanh chóng, đầu tư thu về không ít lợi nhuận. Tài vận cũng khởi sắc mạnh mẽ, các khoản thu lớn nhỏ thi nhau đổ vào túi con giáp này.

Khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của Tuất cũng vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc và nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Kể từ ngày 17/7 âm lịch, sao Thiên Tuế chiếu mệnh, 3 con giáp phú quý hỷ tài, phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh, mua nhà tậu xe, giàu không giới hạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hợp Thủy trong Ngũ hành, kể từ ngày 17/7 sẽ được cát tinh chiếu sáng, vận mệnh phú quý nở hoa, nhiều tài nhiều phúc. Hơn nữa Tý cũng có hi vọng sớm thoát khỏi tình hình vận khí bình thường, cuộc sống và mọi chuyện không được như ý.

Khi vận đen được hóa giải, vận may về tài vận bủa vây thì người tuổi Tý sẽ liên tiếp đón nhận tin vui về tiền bạc. Không chỉ được tăng lương tăng thưởng mà còn có thể đòi về những khoản nợ khó đòi trước đây.

Con giáp này có quý nhân chỉ điểm, gạt bỏ lớp sương mù trước mắt. Khi công việc tiến triển tốt, vận may cứ thế kéo dài. Có những khoản đầu tư tuy nhỏ nhưng cũng mang đến cho con giáp này thu hoạch lớn đến ngỡ ngàng.

Kể từ ngày 17/7 âm lịch, sao Thiên Tuế chiếu mệnh, 3 con giáp phú quý hỷ tài, phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh, mua nhà tậu xe, giàu không giới hạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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