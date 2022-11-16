Kể từ ngày 16/11/2022, Chính Tài tương trợ, Thiên Ấn phù hộ, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 04:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc kể từ ngày 16/11/2022.

Tuổi Mão

Kể từ ngày 16/11, tài lộc của người tuổi Mão sẽ tương đối ổn định và hanh thông. Con giáp này duy trì được khoản thu từ những công việc tay trái. Tuy nhiên, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản, nếu muốn có khoản dư dả, bạn nên tìm thêm cơ hội hợp tác cùng khách hàng mới.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ có cải thiện. Bản và người yêu đã làm hòa sau thời gian dài chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đã thẳng thắn nói lên những cảm xúc của mình và cố gắng thay đổi để dung hòa được với đối phương.

Kể từ ngày 16/11/2022, Chính Tài tương trợ, Thiên Ấn phù hộ, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Kể từ ngày 16/11, tài lộc của người tuổi Mão sẽ tương đối ổn định và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẵn sàng chịu đựng. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, bạn chắc chắn sẽ có thể kiếm được một tài sản gia đình béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Kể từ ngày 16/11/2022, Chính Tài tương trợ, Thiên Ấn phù hộ, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ tận hưởng được cuộc sống vinh hoa phú quý khiến ai cũng ngưỡng mộ kể từ ngày 16/11. Bạn không những xây dựng được sự nghiệp vững vàng ổn định mà còn đem lại nhiều may mắn cho gia đạo và những người trong gia đình ngày càng thành công hơn.

Ngoài ra, bản mệnh sắp tới sẽ hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Đối phương hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí. Tình yêu mang đến cho bạn sự yêu đời và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Cả hai dành cho nhau không gian riêng và khi bên nhau sẽ dành tất cả sự quan tâm người còn lại. Điều này giúp cho mối quan hệ luôn thoải mái và có thể bên nhau lâu dài. 

Kể từ ngày 16/11/2022, Chính Tài tương trợ, Thiên Ấn phù hộ, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ tận hưởng được cuộc sống vinh hoa phú quý khiến ai cũng ngưỡng mộ kể từ ngày 16/11 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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