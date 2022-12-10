Kể từ ngày 11/12/2022, những con giáp này chuẩn bị két sắt trong nhà, bởi có chân mệnh thiên tử phò trợ công danh, làm đâu thắng đó, tiền thu về như nước sông Hoàng Hà

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 16:29

Kể từ ngày 11/12/2022, những con giáp này sẽ có sự nghiệp tình duyên đều khởi sắc, một bước lên mây, được thần Phật phù hộ, tài lộc chất cao như núi, phú quý, hưng thịnh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng. Con giáp này chính là con giáp phát tài ngày mai do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh.

Kể từ ngày 11/12/2022, những con giáp này chuẩn bị két sắt trong nhà, bởi có chân mệnh thiên tử phò trợ công danh, làm đâu thắng đó, tiền thu về như nước sông Hoàng Hà - Ảnh 1
Có thể Thìn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối ngày, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể Thìn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ ngày mai, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Vì vậy, con giáp này có thể khởi đầu ngày mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của Tỵ.

Kể từ ngày 11/12/2022, những con giáp này chuẩn bị két sắt trong nhà, bởi có chân mệnh thiên tử phò trợ công danh, làm đâu thắng đó, tiền thu về như nước sông Hoàng Hà - Ảnh 2
Với những người làm đầu tư, Tỵ tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát - Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Với những người làm đầu tư, Tỵ tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. con giáp này sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh.

Kể từ ngày 11/12/2022, những con giáp này chuẩn bị két sắt trong nhà, bởi có chân mệnh thiên tử phò trợ công danh, làm đâu thắng đó, tiền thu về như nước sông Hoàng Hà - Ảnh 3
 Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng đến hậu vận, họ vẫn có sự nghiệp thành công và cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Kể từ ngày 11/12/2022, là khoảng thời điểm người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng thuận lợi, may mắn. Người đi xa cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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