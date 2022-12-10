Đúng 10h9p ngày mai (11/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, công danh suôn sẻ, phúc lộc đầy nhà, bao năm chờ đợi cũng gặt được quả ngọt

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 11:07

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10h9p ngày mai (11/12), 3 con giáp may mắn dưới đây được thần phật che chở, quý nhân nâng đỡ, sở hữu tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi có tính hào phóng, nhiệt tình và tốt bụng, người tuổi Hợi được đánh giá là những người may mắn nhất trong số 12 con giáp. Nếu cho rằng người tốt bụng không thích hợp để kinh doanh, có lẽ chúng ta sẽ bị nhầm. Trên thực tế, những người tuổi Hợi dù có phản ứng đủng đỉnh nhưng đầu óc rất nhạy bén, dám nghĩ dám làm, có chính kiến riêng và biết nắm bắt cơ hội.

Đúng 10h9p ngày mai (11/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, công danh suôn sẻ, phúc lộc đầy nhà, bao năm chờ đợi cũng gặt được quả ngọt - Ảnh 1
Nếu làm công ăn lương, sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió, còn nếu làm ăn buôn bán, chắc chắn việc kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ các yếu tố trên nên người tuổi Hợi khá phù hợp với công việc kinh doanh. ĐIều đáng nói là người tuổi Hợi luôn gặp may mắn và có vận quý nhân rất vượng. Trong suốt cuộc đời, các bạn được dự báo sẽ gặp được quý nhân và được trợ giúp rất nhiều. Việc làm ăn suôn sẻ sẽ giúp người tuổi Hợi tích lũy được nhiều của cải và trở thành người giàu có. 

Đúng 10h9p ngày mai (11/12), người tuổi Hợi còn là con giáp có số vượng phu ích tử nên sau khi kết hôn, sự may mắn của các bạn sẽ được san sẻ với những người xung quanh, giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu làm công ăn lương, sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió, còn nếu làm ăn buôn bán, chắc chắn việc kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Đúng 10h9p ngày mai (11/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, công danh suôn sẻ, phúc lộc đầy nhà, bao năm chờ đợi cũng gặt được quả ngọt - Ảnh 2
Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10h9p ngày mai (11/12), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp nói rằng, con giáp tuổi Tuất khi bước vào ngày mai (5/8), vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Đặc biệt vận kim tiền trong ngày mai của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Đúng 10h9p ngày mai (11/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, công danh suôn sẻ, phúc lộc đầy nhà, bao năm chờ đợi cũng gặt được quả ngọt - Ảnh 3
Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (11/12), 3 con giáp này tiền chất đầy nhà, vận may ngập lối, hạnh phúc thăng hoa, tình duyên mặn nồng

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Tử vi 12 con giáp cho hay đúng 12 giờ trưa ngày mai (11/12), 3 con giáp may mắn dưới đây ra như 'chuột sa hũ nếp', tình duyên mặn nồng.

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