Đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Đặc biệt, trong thời gian này, mọi khó khăn của tuổi Ngọ đều được giải quyết, không những thế Ngọ còn gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của con giáp này trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm. Cộng thêm năng lực mạnh mẽ, can đảm, thẳng thắn và thường khẳng định được vị trí trong công việc, được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thân tiến lên cao.

Hợi gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Hợi sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Kể từ ngày 1/12 là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp bản mệnh có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như con giáp này từng mong ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu rất thông minh. Những con giáp may mắn này khéo ăn khéo nói, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Từ đó cũng dễ dàng được nhiều người giúp đỡ. Tử vi cho biết, người tuổi này gặp thiên thời, địa lợi. Cuộc sống của con giáp may mắn này ngày càng suôn sẻ. Sửu có cơ may đổi đời, làm gì cũng giàu nhờ có quý nhân nâng đỡ.

Kể từ ngày 1/12, vận tài lộc của con giáp giàu có này càng đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Sửu cứ thế mà phất, đời sang trang mới. Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Sửu chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn.

Sửu được Thần Tài hết lòng ủng hộ. Mọi cơ hội mà Sửu nắm bắt được đều giúp còn giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng. Cơ hội đổi đời ở trước mắt, chỉ cần nắm bắt thời cơ đảm bảo cuộc sống của Sửu sẽ bước sang một trang mới mà khiến bao người phải ghen tị.

Sửu được Thần Tài hết lòng ủng hộ, mọi cơ hội mà Sửu nắm bắt được đều giúp còn giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.