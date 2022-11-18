Kể từ 26/10 - 30/10 âm lịch: Ngọc hoàng chấm sổ, 3 con giáp đón tài lộc về tới tấp, rộng mở công danh, sự nghiệp gây nhiều tiếng vang

Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, thuận lợi trong mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Tý Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý. Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

Từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Vận may đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc. Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Hãy tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình. Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Thời gian này tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định. Cát tinh giúp con giáp may mắn tuần này cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới… giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai.

Vận may đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ có thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, bởi mọi chuyển sẽ dần dần tốt đẹp hơn. Với người làm ăn kinh doanh, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên hãy bỏ ngoài tai lời bàn tán của người ngoài. Bản mệnh cũng có thể thử sức trong những lĩnh vực mới, thông qua đó, bạn sẽ tìm được hướng đi khác cho mình đấy. Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Bạn nên tích cực trò chuyện, tìm hiểu những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Người tuổi Ngọ có thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10 âm lịch tràn đầy may mắn và năng lượng - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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