Kể từ 19h tối 13/9, Thái Âm Cát tinh chiếu cố thêm Thần Tài hỗ trợ, 3 con giáp này nhận bội thu tài lộc, "tắm" trong biển phú quý, đi ngang đào được mỏ bạc, đi dọc hứng được túi vàng

Nếu như những ngày trước, công việc của tuổi Dậu nhiều áp lực và không có gì tiến triển, thì bước sang 19h tối 13/9, những khó khăn sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho sự thăng hoa và thành công của bản mệnh này.

Dù làm gì, tuổi Dậu cũng hết sức suôn sẻ và hanh thông. Thậm chí cả chuyện cãi vã giữa họ và 1 nửa của mình cũng nhanh chóng đi đến sự xí xóa 1 cách dễ dàng và giúp 2 bạn nhận ra đối phương quan trọng với mình ra sao.

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Trâu thường rất hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chấp nhận khó khăn và sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này luôn tâm niệm rằng chỉ cần họ cố gắng hết sức thì kết quả thế nào cũng chấp nhận. Người tuổi Sửu thuộc tuýp người năng nhặt, chặt bị. Họ kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý chi tiêu, tích cóp tiền nên càng về sau càng giàu có. Từ 19h tối 13/9, lộc lại càng bội thu nhờ tâm tính tài năng này của họ.

Người tuổi này làm mọi việc chậm nhưng chắc. Tuy rằng ban đầu, họ chưa thể thành công nhưng đến hậu vận, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định.

Người tuổi này có khả năng quản lý tài chính, rất nhạy bén với tiền bạc. Chỉ cần đưa ra cho họ một vài lời gợi ý. Họ sẽ tìm được kênh kiếm tiền phù hợp.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet