Kể từ 19h tối 13/9, Thái Âm Cát tinh chiếu cố thêm Thần Tài hỗ trợ, 3 con giáp này nhận bội thu tài lộc, "tắm" trong biển phú quý, đi ngang đào được mỏ bạc, đi dọc hứng được túi vàng

Từ 19h ngày 13/9, lộc về như suối đổ ào ạt với 3 con giáp may mắn được Thần che chở, sao chiếu cố nên làm ăn vượng phát, tài lộc thu không hề nhỏ.
- 20h30 tối 13/9, Ngũ hành tương sinh, Cát tinh trợ mệnh, 3 con giáp này như "hổ mọc thêm cánh", làm ăn thu lợi gấp bội phần, tài lộc về không đếm xuể, tiền bạc rủng rỉnh, phúc khí tràn đầy
- Từ 13/9 đến 20/9, quý nhân phò trợ, 3 con giáp này nhận bạt ngàn may mắn, bén duyên bén lộc, chuyển mình bứt phá, hốt bạc hốt vàng
Tuổi Dậu
Nếu như những ngày trước, công việc của tuổi Dậu nhiều áp lực và không có gì tiến triển, thì bước sang 19h tối 13/9, những khó khăn sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho sự thăng hoa và thành công của bản mệnh này.
Dù làm gì, tuổi Dậu cũng hết sức suôn sẻ và hanh thông. Thậm chí cả chuyện cãi vã giữa họ và 1 nửa của mình cũng nhanh chóng đi đến sự xí xóa 1 cách dễ dàng và giúp 2 bạn nhận ra đối phương quan trọng với mình ra sao.
Tuổi Sửu
Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Trâu thường rất hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chấp nhận khó khăn và sẵn sàng đối mặt với thử thách.
Con giáp tuổi này luôn tâm niệm rằng chỉ cần họ cố gắng hết sức thì kết quả thế nào cũng chấp nhận. Người tuổi Sửu thuộc tuýp người năng nhặt, chặt bị. Họ kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý chi tiêu, tích cóp tiền nên càng về sau càng giàu có. Từ 19h tối 13/9, lộc lại càng bội thu nhờ tâm tính tài năng này của họ.
Người tuổi này làm mọi việc chậm nhưng chắc. Tuy rằng ban đầu, họ chưa thể thành công nhưng đến hậu vận, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định.
Người tuổi này có khả năng quản lý tài chính, rất nhạy bén với tiền bạc. Chỉ cần đưa ra cho họ một vài lời gợi ý. Họ sẽ tìm được kênh kiếm tiền phù hợp.
Tuổi Mùi
Con nhà nghèo muốn thành công không phải là không thể, chỉ có điều họ sẽ phải nỗ lực hơn người thường gấp nhiều lần. Còn nếu bạn có sẵn nguồn lực hỗ trợ bên mình thì chuyện thành công chẳng có gì quá khó khăn. Với người thành đạt, chút lợi nhỏ mà họ tiện tay cho bạn có lẽ chẳng đáng gì, nhưng với những người bình thường thì có phấn đấu, tích cóp cả đời chưa chắc đã có được. Người tuổi Mùi hiểu rõ điều này, họ giỏi xã giao, có duyên ăn nói nên càng thuận lợi trong việc kết giao, đặt mối quan hệ với những người thành đạt xung quanh mình. Từ những mối quan hệ đó, họ tìm kiếm cơ hội để phát tài. Từ 19h tối 13/9, giàu sang lại nối tiếp giàu sang với họ. Nhờ khả năng nhạy bén mà chỉ dựa vào chút lợi nhỏ nhoi được tùy tiện đưa cho, họ cũng có thể phát triển sự nghiệp thành công rực rỡ. Chẳng thế mà người này được cho là nhờ tài xã giao mà kiếm tiền giỏi, tự mình gây dựng cơ đồ. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.
Con nhà nghèo muốn thành công không phải là không thể, chỉ có điều họ sẽ phải nỗ lực hơn người thường gấp nhiều lần. Còn nếu bạn có sẵn nguồn lực hỗ trợ bên mình thì chuyện thành công chẳng có gì quá khó khăn.
Với người thành đạt, chút lợi nhỏ mà họ tiện tay cho bạn có lẽ chẳng đáng gì, nhưng với những người bình thường thì có phấn đấu, tích cóp cả đời chưa chắc đã có được. Người tuổi Mùi hiểu rõ điều này, họ giỏi xã giao, có duyên ăn nói nên càng thuận lợi trong việc kết giao, đặt mối quan hệ với những người thành đạt xung quanh mình. Từ những mối quan hệ đó, họ tìm kiếm cơ hội để phát tài. Từ 19h tối 13/9, giàu sang lại nối tiếp giàu sang với họ.
Nhờ khả năng nhạy bén mà chỉ dựa vào chút lợi nhỏ nhoi được tùy tiện đưa cho, họ cũng có thể phát triển sự nghiệp thành công rực rỡ. Chẳng thế mà người này được cho là nhờ tài xã giao mà kiếm tiền giỏi, tự mình gây dựng cơ đồ.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.