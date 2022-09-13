Từ 13/9 đến 20/9, quý nhân phò trợ, 3 con giáp này nhận bạt ngàn may mắn, bén duyên bén lộc, chuyển mình bứt phá, hốt bạc hốt vàng

Những nhiệm vụ mà tuổi Tý đang nhận có thể sẽ được hoàn thành trước thời hạn khiến bạn có thêm thời gian cho bản thân mình hơn. Cuộc sống của tuổi Tý trong những tháng ngày qua đã thay đổi ít nhiều, và đây là thời gian mà bạn tận hưởng những thành quả sau bao nỗ lực và cố gắng.

Chuyện tình yêu của bạn gặp phải một số vấn đề, nhưng chỉ cần cả hai chịu mở lòng mình thì mọi chuyện sẽ lại êm thấm. Tử vi cho rằng không có gì là không thể giải quyết được. Về tài vận, tuần này nhờ một số kinh nghiệm tích lũy từ trước mà thu nhập của bạn tăng lên đáng kể, đây sẽ là khoảng thời gian mà tuổi Tý tiêu xài khá thoải mái.

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Tuổi Dậu gặp ngày Tam Hợp nên vận trình có nhiều may mắn, tốt lành. Tình duyên nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên rạn nứt trước đó được hàn gắn rất nhanh. Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở.

Đường tài lộc cũng có dấu hiệu tăng tiến thấy rõ, con giáp này không chỉ may mắn trong tình cảm mà chuyện tiền bạc nữa. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc lá ào ào đổ về nhà nên không phải suy tính quá nhiều với chuyện chi tiêu.

Tuổi Mão

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Tình cảm có chút tiến triển, tuy nhiên đối phương rất ngại ngùng nên bạn bắt đầu có chút mơ hồ, dễ bởi vì xung động mà mâu thuẫn, bất lợi cho tình cảm.

Vận trình công việc từ 13/9 -20/9 hanh thông, có lợi cho việc phát triển tài vận cá nhân, hoạch định thiết kế, nâng cao hiệu suất, tuy nhiên bạn cũng cần phải phấn đấu để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Tài lộc gặp nhiều may mắn, sẽ có thu hoạch rất tốt nếu nỗ lực hơn nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.