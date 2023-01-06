Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất cuối tháng 12 âm lịch: Tài lộc thăng hoa, kinh doanh thành đạt, tiền đẻ ra tiền, giàu sang vô đối, của cải chất chồng

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 13:35

Vào cuối tháng 12 âm lịch, 3 con giáp này có lộc làm ăn nên công việc liên tục gặp may mắn, thuận lợi đến làm gì cũng trôi chảy.

Tuổi Sửu

Sửu khẳng khái, cởi mở, làm việc gì cũng thận trọng, luôn tạo cảm giác tin cậy, tin tưởng đối với người khác. Con giáp này khi trẻ chịu nhiều vất vả, phải trải qua nhiều khó khăn, sóng gió, đối mặt với không ít thị phi, phiền phức phát sinh ngoài ý muốn, thậm chị còn bị tiểu nhân hãm hại.

Những người tuổi Sửu có bản tính thật thà, luôn chân thành với mọi người, nhưng lại có uy nghiêm và khả năng phi phàm khác người thường, có khí chất của người làm lãnh đạo. Thời trẻ đã là người tài ba xuất chúng, qua năm tháng tích lũy thêm vốn kinh nghiệm, vào cuối tháng 12 âm lịch tuổi Sửu sẽ thể hiện được bản lĩnh và tố chất tuyệt vời của một người làm đại nghiệp.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất cuối tháng 12 âm lịch: Tài lộc thăng hoa, kinh doanh thành đạt, tiền đẻ ra tiền, giàu sang vô đối, của cải chất chồng - Ảnh 1

Vào cuối tháng 12 âm lịch, tài vận hanh thông, tình cảm bền vững, phúc khí đủ đầy. Tuổi Sửu sẽ chính là quý nhân cho người bạn đời của mình trong mọi chặng đường của cuộc sống.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi. Thành công đến với họ không quá khó khăn nhưng cũng không quá nhanh mà từ từ từng bước vững chắc.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất cuối tháng 12 âm lịch: Tài lộc thăng hoa, kinh doanh thành đạt, tiền đẻ ra tiền, giàu sang vô đối, của cải chất chồng - Ảnh 2

Có thể nói, số mệnh giàu sang của người tuổi Hợi chỉ có 2 phần, 8 phần còn lại đều dựa vào chính sức lực và sự cố gắng của họ mà có được. Với họ, trở thành tỷ phú hoặc đơn giản là có nhiều tiền chỉ là vấn đề thời gian.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con rắn vào cuối tháng 12 âm lịch sẽ có vận trình chuyển biến vô cùng tích cực. Theo tử vi học, đây là khoảng thời gian mà con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưu sự dễ thành, có thần Phật ở bên trợ giúp, quý nhân nâng bước đồng hành nên chẳng gì có thể cản trở bản mệnh trên con đường đi đến thành công.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất cuối tháng 12 âm lịch: Tài lộc thăng hoa, kinh doanh thành đạt, tiền đẻ ra tiền, giàu sang vô đối, của cải chất chồng - Ảnh 3

Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ còn đón rất nhiều tin vui về đường tài lộc lẫn đường công danh. Ngoài ra, con giáp này còn rất suôn sẻ trong việc cầu tài nên không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Vào cuối tháng 12 âm lịch là thời điểm tài lộc của bản mệnh cực vượng, chẳng những có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng mà còn có tài lộc đến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Hơn thế nữa, đây còn là thời điểm cực tốt để người tuổi Tỵ đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán, triển khai các hoạt động đầu tư, nâng cao thu nhập hơn nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mệnh Trời định sẵn: nửa đầu năm 2023, 3 tuổi giàu sang nứt vách, vốn 1 lời 100, của cải chất chồng, tiền vàng đầy ụ

Mệnh Trời định sẵn: nửa đầu năm 2023, 3 tuổi giàu sang nứt vách, vốn 1 lời 100, của cải chất chồng, tiền vàng đầy ụ

Nói đến độ giàu sang nửa đầu năm 2023 này sẽ không thể không nhắc đến 3 con giáp may mắn, làm ăn phát tài, của cải thăng hoa sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày 6/1 của 12 con giáp tử vi cuối tháng 12 âm lịch tử vi tuần mới tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng