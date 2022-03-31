Hỷ thần nằm ở hướng Đông Nam trong đúng 30 ngày tới, 4 con giáp đặt chân vào con đường vượng phát, tiền đổ về ào ào như thác chảy

Công việc của tuổi Dần trong trong đúng 30 ngày tới diễn ra hanh thông thuận lợi. Người tuổi này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên có thể mau chóng giải quyết được các rắc rối tồn đọng từ trước. Các dự án mới cũng đi vào hoạt động một cách trơn tru và đạt hiệu quả cao. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội này để đầu tư vào những hạng mục cao hơn vì có Thực Thần xuất hiện.

Có Hỷ thần xuất hiện, tuổi Hợi trong đúng 30 ngày tới sẽ có tiền bạc thu về tay không ít. Tử vi dự đoán rằng thời gian tới, vận trình tài lộc của con giáp này ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Đây cũng là thời điểm tốt để Tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bạn nhận ra mình cũng có những điểm mạnh riêng nên dần tự tin và quyết đoán hơn khi đứng trước các cơ hội. May mắn hơn, trong thời gian tới, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn còn có thể học hỏi thêm những điều hay từ người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong 30 ngày tới diễn ra suôn sẻ hơn trước. Người làm kinh doanh dễ dàng tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy. Vận trình tài lộc thời gian qua đã có nhiều hao hụt, thế nên thời gian tới, nhờ có Hỷ thần phù trợ, con giáp này có nhiều điềm báo tài lộc, túi tiền đầy ắp không còn lo thiếu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo