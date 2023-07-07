HUNG VẬN cản trở, hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp tiền tài SUY KIỆT, muộn phiền chồng chất, tuyệt đối đừng ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn lớn trong hôm nay kẻo XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 08:12

Công việc của con giáp hôm nay liên tục gặp trục trặc, tài lộc cũng vì thế mà tối tăm không lối thoát.

Tuổi Hợi

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của tuổi Hợi vào thứ Sáu 07/07/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

HUNG VẬN cản trở, hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp tiền tài SUY KIỆT, muộn phiền chồng chất, tuyệt đối đừng ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn lớn trong hôm nay kẻo XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà tuổi Hợi đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Dần liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, có như vậy bạn mới tiến bộ được.

HUNG VẬN cản trở, hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp tiền tài SUY KIỆT, muộn phiền chồng chất, tuyệt đối đừng ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn lớn trong hôm nay kẻo XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào cạm bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền bạc suy giảm.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, bạn cần ngừng lại để nghỉ ngơi ngay.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 7/7/2023 hôm nay, tuổi Ngọ dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bản mệnh.

HUNG VẬN cản trở, hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp tiền tài SUY KIỆT, muộn phiền chồng chất, tuyệt đối đừng ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn lớn trong hôm nay kẻo XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Con giáp này cũng dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Nếu còn độc thân chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy lý trí và dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, bội thu bạc tỷ, hưởng trọn vinh hoa phú quý, tiền vào ào ào như thác đổ

Hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, bội thu bạc tỷ, hưởng trọn vinh hoa phú quý, tiền vào ào ào như thác đổ

Thời điểm này, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có điềm báo tài lộc đổ về nhiều vô số kể.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 7/7/2023 Tử vi hôm nay tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 8 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 38 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 53 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng