HUNG VẬN cản trở, hôm nay ngày 7/7/2023, 3 con giáp tiền tài SUY KIỆT, muộn phiền chồng chất, tuyệt đối đừng ký kết hợp đồng, bàn chuyện làm ăn lớn trong hôm nay kẻo XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của tuổi Hợi vào thứ Sáu 07/07/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà tuổi Hợi đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Dần liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, có như vậy bạn mới tiến bộ được.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào cạm bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền bạc suy giảm.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, bạn cần ngừng lại để nghỉ ngơi ngay.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 7/7/2023 hôm nay, tuổi Ngọ dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Nếu còn độc thân chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy lý trí và dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.