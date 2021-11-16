Hung tinh báo hiệu, tiểu nhân gây họa, 3 con giáp này ngày 17/11/2021 cẩn thận tiền bạc, gặp họa thị phi

Tâm linh - Tử vi 16/11/2021 21:25

Tử vi ngày 17/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này cẩn thận tiền bạc, gặp họa thị phi vì có hung tinh báo hiệu, tiểu nhân gây họa.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 17/11/2021 hôm nay, hung tinh nhắc nhở tuổi Sửu cần thận trọng trong vấn đề tài chính. Để tránh những rắc rối, sai lầm trong việc cho vay mượn tiền bạc thì hãy cố gắng kiểm tra thật kỹ các thông tin, trước khi rút hầu bao.

Cục diện tương hại khiến tuổi Dần muốn mọi thứ đi theo kế hoạch của mình đã định cũng khó, có một người nào đó luôn tìm cách cản đường con giáp này. Nhưng nếu bản mệnh đủ thông minh, mạnh mẽ để xử lý thì mọi việc sẽ sớm êm xuôi.

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Cục diện tương hại khiến tuổi Dần muốn mọi thứ đi theo kế hoạch của mình đã định cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 17/11/2021, hung tinh xuất hiện cho thấy tuổi Tỵ tự làm hại mình khi sa đà vào việc nói dối, hoặc bóp méo sự thật theo ý mình, nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân.

Điều tuổi Tỵ làm có thể gây tổn hại, tổn thương cho ai đó và nếu con giáp này không thay đổi kịp thời, tất yếu sẽ khiến cho người khác đánh giá vô cùng xấu về mình. Gieo gió gặt bão con giáp này nên tự nhắc mình như vậy.

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Điều tuổi Tỵ làm có thể gây tổn hại, tổn thương cho ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 17/11/2021 cho thấy, tuổi Thìn không thể xem thường ảnh hưởng của hung tinh trong ngày hôm nay, dễ có xảy ra tranh cướp, mâu thuẫn vì nghi ngờ, chuyện tiền bạc không sòng phẳng. Con giáp này có trốn tránh cũng khó, phải tìm cách xử lý phù hợp.

Trong ngày con giáp này cũng nên đề phòng họa tiểu nhân. Đừng nghĩ rằng sự ngọt ngào và thân thiện là bạn có thể tin tưởng bởi họ có thể là người đoạt mất quyền lợi của người tuổi Dần khi mất cảnh giác hay sơ suất đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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