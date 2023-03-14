Tử vi học có nói, Thần Tài độ trì, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuổi Sửu hãy thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ từ lâu vì dễ nhận được nhiều lộc lớn. Bên cạnh đó, tránh xảy ra xích mích với người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp thì vận đỏ sẽ càng rực rỡ hơn.

Tử vi ngày 15/3/2023, tuổi Sửu được cho là sẽ gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, họ cũng có những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt, tuổi Sửu lại có cơ may đảo ngược vận số, thậm chí trở nên giàu có ngay và thời điểm này chính là 1 thời điểm vàng đầu tiên cho họ làm giàu.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất bề ngoài thâm trầm, ít nói và có vẻ hơi khó gần. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với họ lâu, bạn sẽ thấy họ rất dễ gần. Bất kể trong công việc hay cuộc sống, con giáp này đều có tinh thần trách nhiệm cao, nói được làm được.

Người tuổi này đôi khi tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến từ người khác. Đây là khuyết điểm mà họ cần sửa đổi để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tử vi ngày 15/3/2023, sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất cực kì suôn sẻ. Con giáp này nhận được vận may hiếm có. Con giáp này có nhiều cơ hội đổi đời, nhận thêm được những khoản tiền hoa hồng do môi giới kinh doanh thành công.

Tử vi ngày 15/3/2023, sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất cực kì suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, tăng cường tích lũy tài sản sẽ sớm có của ăn, của để. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên giao thêm việc, tạo cơ hội làm tăng ca, từ đó cải thiện thu nhập. Người tuổi Tuất đang gặp khó khăn thì cố gắng kiên trì, về sau sẽ đạt thành quả.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi ngày 15/3/2023, những ngày đầu tháng liên tục bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Thế nhưng sau đó, con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận tăng không ngừng, cuối tháng nằm trên đống vàng, ung dung hưởng lộc. Vận may đến, con giáp này đừng quên nắm bắt nhé.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm