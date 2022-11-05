Hợp vía thần tài, thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 con giáp trĩu tay cầm tiền, mọi sự hanh thông, dễ như trở bàn tay trong vòng 10 ngày tới đây

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 12:39

Trong vòng 10 ngày tới, 3 con giáp với tài vận dồi dào, hấp dẫn, mưu cầu chuyện gì cũng thành công, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn được ngũ hành Thủy tương trợ cộng thêm phúc đức tích lũy nhiều nên tài phú vô cùng thuận lợi. Thời điểm 10 ngày tới đây, vận thế của con giáp này sẽ có sự chuyển đổi lớn.

Do có được quý nhân phù trợ, mang lại những thông tin đầu tư có lợi về công việc nên con giáp này sẽ có cơ hội thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư, làm đâu trúng đó.

Vì thế người tuổi Tý nên trân trọng những mối quan hệ với bạn bè bởi họ chính là quý nhân phù trợ trong 10 ngày tới.

Hợp vía thần tài, thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 con giáp trĩu tay cầm tiền, mọi sự hanh thông, dễ như trở bàn tay trong vòng 10 ngày tới đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Sự nghiệp thành công Tử vi cuối tuần dự báo, với một người coi trọng sự nghiệp như tuổi Tị, hai ngày nghỉ này vẫn là thời điểm bạn dành phần lớn sự quan tâm cho những kế hoạch sự nghiệp của bản thân. 

Vất vả bấy lâu thì nay cuối cùng cũng đã được hái quả ngọt, may mắn mỉm cười giúp cho tuổi Tị có đường công danh sự nghiệp rất rạng rỡ vào cuối tuần này. Nhất là trong vòng 10 ngày tới, quý nhân xuất hiện mang tới sự trợ giúp rất lớn, những chú Rắn nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc.

Hợp vía thần tài, thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 con giáp trĩu tay cầm tiền, mọi sự hanh thông, dễ như trở bàn tay trong vòng 10 ngày tới đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thông qua cơ hội này, bạn đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, bạn sẽ được cấp trên ưu ái và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả đáng tự hào sau những nỗ lực và vất vả mình đã trải qua.

May mắn của bạn kéo dài sang cả năm sau, vận trình suôn sẻ như này thì cả tháng cứ thoải mái ăn no ngủ kỹ, chẳng phải lo lắng về điều gì nữa đâu.

Tuổi Mùi

Trong vòng 10 ngày tới, Tam Hợp để lại cho con giáp tuổi Mùi những cảm xúc tốt đẹp về người khác giới, nhưng hãy cứ từ tốn vì yêu vội, yêu gấp có thể để lại những hậu quả không tốt cho cả hai khi chia tay. Làm giảm nhịp độ yêu thể hiện hai bạn đang biết nghĩ cho nhau.

Thiên Tài che chở để các kế hoạch liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được an toàn. Có người tìm được nghề phụ phù hợp để gia tăng thu nhập trong thời gian này. Bạn có biết mình là con giáp cả nghĩ, chẳng bao giờ dám tin tưởng vào bất cứ ai?

Hợp vía thần tài, thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 con giáp trĩu tay cầm tiền, mọi sự hanh thông, dễ như trở bàn tay trong vòng 10 ngày tới đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày hôm nay (5/11) cho biết: 3 con giáp nhận mệnh Thiên Hoàng, ăn nên làm ra, tương lai giàu có không ai sánh bằng

Tử vi ngày hôm nay (5/11) cho biết: 3 con giáp nhận mệnh Thiên Hoàng, ăn nên làm ra, tương lai giàu có không ai sánh bằng

Tử vi ngày hôm nay (5/11) cho biết đây là thời gian mà 3 con giáp này có nhiều cơ hội để kiếm tiền và phát triển sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi tử vi tháng 11 tử vi trong 10 ngày tới tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 53 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy