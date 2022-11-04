Chạy trời không thoát số: Tử vi dự đoán liên tiếp trong 2 ngày tới, 3 con giáp may mắn Tình- Tiền đỏ chót, phật độ đổi vận tránh được mọi bất trắc lớn nhỏ

Tử vi dự đoán liên tiếp trong 2 ngày tới (5, 6/11) Chính Tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Dậu vô cùng vượng sắc. Con giáp này không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của bạn chủ yếu là đến từ công việc chính.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó.

Hôm nay Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Nếu muốn thoát kiếp độc thân, Con giáp ấn tượng này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Sửu, Thìn

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán liên tiếp trong 2 ngày tới (5, 6/11) nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Tuất. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này những cơ hội mới với hy vọng tràn đầy. Từ thời điểm này đến cuối năm là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả.

Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Tuất luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy. Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón quãng thời gian tốt đẹp của chính mình với thái độ hào hùng.

Được Lục Hợp quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Tuất vô cùng lý tưởng, tinh thần bạn nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ và tích cực ra mặt. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn cho nhau, cùng nhau chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đôi lứa dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào, mối quan hệ bền vững.

Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của mình khi đào hoa nở rộ cho dù bạn cố từ chối. Khi tình yêu đã gõ cửa thì dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi lưới tình đâu. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà tự đẩy mình ra khỏi hạnh phúc nữa nhé.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Dần, Ngọ

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tốt bụng nên luôn được thần Phật phù trợ. Tuổi Hợi thẳng thắn, trung thành, là người chín chắn nên luôn bình tĩnh đối mặt với các sự việc xảy ra trong cuộc sống.

Con giáp này không mấy khi tức giận với bạn bè hoặc gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Họ sống dĩ hòa vi quý, luôn mỉn cười và mang lại những điều tích cực cho mọi người.

Tử vi dự đoán liên tiếp trong 2 ngày tới (5, 6/11) công việc của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này.

Ngoài ra, các dự án, kế hoạch của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang đến nhiều triển vọng cho tương lai. Tài vận của tuổi Hợi tiếp tục tăng tốc nhanh chóng giúp con giáp này bội thu tiền của, ví ngày một dày.

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Hợi không chỉ vượng tài mà còn vượng duyên vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Đông Nam nhé.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Sửu, Mùi

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm