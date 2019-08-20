Hờn đỏ mắt với 3 con giáp ăn nên làm ra, thăng hạng tài lộc, giàu sang dư dả cuối tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 20/08/2019 15:21

Những ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, sung sướng đủ đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

Nếu người khác xui xẻo đủ đường, làm ăn khó khăn thì top con giáp may mắn này lại ăn nên làm ra, thăng hạng tài lộc trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch.

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Chẳng những đổi đời sau một đêm, con giáp may mắn này còn có của ăn của để, tiêu xài thả ga 3 đời không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, khôn ngoan lại có gan làm giàu. Họ chấp nhận rủi ro, dám bứt phá ra khỏi những quy chuẩn để làm mới chính mình, tiên phong trong những sáng kiến nên sớm tạo dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Những ngày cuối tháng 7 âm lịch, Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu. Chẳng những đổi đời sau một đêm, Dần còn có của ăn của để, tiêu xài thả ga 3 đời không hết.

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Tỵ sẽ phát tài phát lộc, liên tục đón hỷ sự vào nhà trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu nửa đầu năm 2019 người tuổi Tỵ gặp phải khá nhiều sóng gió, thất bại trong công việc. Đối mặt với khốn khó, bị người mình tin tưởng ganh ghét, đố kỵ nên Tỵ làm ăn không mấy suôn sẻ, tiền của cứ đội nón ra đi.

Thế nhưng, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch con giáp này sẽ lội ngược dòng, đổi đời trong gang tấc. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám vươn lên để đối đầu với nghịch cảnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, liên tục đón hỷ sự vào nhà.

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Nếu không là đại gia bạc tỷ con giáp giàu có này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mão nên con giáp này làm gì cũng đại cát đại lợi, thành công hơn người. Hiền lành, tài năng lại biết đối nhân xử thế nên Mão được quý nhân nâng đỡ, thần tài chở che, vạn sự như ý hanh thông bất ngờ.

Sách tử vi tướng số có nói, trong 10 ngày tới, Mão sẽ thăng hoa ngoạn mục, làm giàu trong chớp mắt. Nếu không là đại gia bạc tỷ con giáp giàu có này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy khiến bao người ước ao.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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