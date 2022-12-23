Hôm nay mùng 1 tháng Chạp: Vạn tượng sinh sôi, đất trời giao hòa, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tài lộc chạm đỉnh, đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 06:41

Chúc mừng 3 con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng Chạp cuối năm này.

Tuổi Ngọ

Chúc mừng tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội kể từ mùng 1 tháng Chạp này. Tuổi Ngọ sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Ngọ được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Hôm nay mùng 1 tháng Chạp: Vạn tượng sinh sôi, đất trời giao hòa, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tài lộc chạm đỉnh, đón Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 những tháng đầu năm.

Thời Chạp này, người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp vận may trong tháng 12 âm lịch, quý nhân báo ứng, hơn nữa còn có nhiều bất ngờ đến với họ. Bản chất bạn là người tốt bụng, trung thực và thành thật, làm việc điềm tĩnh và đáng tin cậy, không háo thắng, con giáp Thìn này quen đi từng bước một, có kế hoạch và mục đích rõ ràng, không thích bị phá đám trong nhịp sống.

Hôm nay mùng 1 tháng Chạp: Vạn tượng sinh sôi, đất trời giao hòa, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tài lộc chạm đỉnh, đón Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có một tâm trí vững vàng và khả năng ra quyết định dứt khoát, và bạn sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hoặc hoàn cảnh, bạn có thể tiếp tục tiến lên phía trước, duy trì sự tiến bộ ngay cả trong nghịch cảnh và tiếp tục bứt phá lên những tầm cao mới.

Tháng này vận thế xoay chuyển, Thần tài gõ cửa, người tuổi Thìn mở cửa đón phúc, vận đen không ập đến, tài lộc rủng rỉnh, nắm bắt cơ hội để tích lũy của cải và biến ước mơ thành hiện thực.

Tuổi Sửu

So với những con giáp còn lại, người tuổi Sửu luôn tỏ ra sâu sắc và biết kiềm chế hơn trong cuộc sống, bạn có đầu óc nhạy bén, làm việc gì cũng có ý tưởng, điềm tĩnh và sáng suốt, không vội vàng đạt được thành công, có thể kiên nhẫn và nghiêm túc trong công việc, và đạt được kết quả tốt hơn.

Hôm nay mùng 1 tháng Chạp: Vạn tượng sinh sôi, đất trời giao hòa, 3 con giáp như rồng bay phượng múa, tài lộc chạm đỉnh, đón Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có nhận thức nhạy bén, giỏi quan sát và phân tích, có thể nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và dễ dàng giành được sự ủng hộ của quý nhân nhờ làm việc chăm chỉ, nhờ đó đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp.

Trong tháng 12 âm lịch, vận thế khởi sắc, vận may từ phương đông kéo đến, cơ hội xuất hiện, sự nghiệp và tài lộc tăng vọt, nếu nắm chắc thời cơ thì có thể tránh xa được sự lật lọng, dần dần đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm được vô số tiền và cuộc sống của bạn sẽ trở nên sung túc hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thầy tử vi nói: 3 người cầm tinh con giáp này sung túc nhất năm 2023, trúng mánh lớn bội thu tiền của, cuộc sống bước sang trang mới

Thầy tử vi nói: 3 người cầm tinh con giáp này sung túc nhất năm 2023, trúng mánh lớn bội thu tiền của, cuộc sống bước sang trang mới

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