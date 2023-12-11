Hôm nay 11/12/2023, 3 con giáp chuột sa hũ nếp, tiền bạc đầy kho, giàu số 2 không ai số 1, bứt phá thành công đón lộc phú quý

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 05:05

Theo tử vi tháng 12/2023, 3 con giáp sau được dự đoán làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống dư dả, sớm mua nhà tậu xe.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Đúng 11/12, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Hôm nay 11/12/2023, 3 con giáp chuột sa hũ nếp, tiền bạc đầy kho, giàu số 2 không ai số 1, bứt phá thành công đón lộc phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi bị người khác bác bỏ ý kiến. 

Công việc: Người tuổi Mùi làm việc chịu nhiều áp lực, lo lắng công việc.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại bình ổn, không có nhiều thay đổi, nhưng cẩn thận kẻ xấu đồn thổi. 

Tài lộc: Có chủ kiến khi quyết định đầu tư.

Sức khoẻ: Ăn uống có chọn lọc kĩ lưỡng.  

Hôm nay 11/12/2023, 3 con giáp chuột sa hũ nếp, tiền bạc đầy kho, giàu số 2 không ai số 1, bứt phá thành công đón lộc phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 11/12/2023 hôm nay, những cảm xúc tích cực hỗ trợ cho tuổi Dần rất nhiều trong các phương diện cuộc sống. Tuy nhiên bản mệnh đừng quên khi giải quyết công việc cần ưu tiên hiệu quả trước đã.

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để dành cho bản thân cũng như những người quan trọng với mình. Con giáp này sẽ sớm nhận ra những thay đổi sâu sắc xung quanh cuộc sống.

Ngoài ra, tuổi Dần hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng vì bận rộn với công việc hoặc lo lắng cho những người xung quanh mình mà quên đi việc chăm sóc bản thân đúng cách.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Hôm nay 11/12/2023, 3 con giáp chuột sa hũ nếp, tiền bạc đầy kho, giàu số 2 không ai số 1, bứt phá thành công đón lộc phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Hai ngày 11/12: 3 con giáp thu hút duyên lành, vận đào hoa nở rộ, hạnh phúc ngập tràn, sớm thoát cảnh độc thân

Thứ Hai ngày 11/12: 3 con giáp thu hút duyên lành, vận đào hoa nở rộ, hạnh phúc ngập tràn, sớm thoát cảnh độc thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai 11/12/2023 hôm nay, 3 tuổi sau tình duyên khởi sắc, vạn người theo đuổi, có nhiều bước tiến mới đáng tự hào.

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