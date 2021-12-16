Hết tuần này, cát tinh chiếu rọi 3 con giáp giúp công việc hanh thông, tiền bạc tụ về, tình cảm 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 17:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ công việc hanh thông, tiền bạc tụ về, tình cảm "nở hoa".

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Có những người may mắn sẽ tìm được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, tài vận thăng hoa trong thời gian sắp tới.

Về chuyện tình cảm, với những người độc thân, con giáp này cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó với nhau.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con giáp này sẽ cảm thấy vận may bất ngờ "lội ngược dòng", họ không những được thần tài chiếu cố hết mực mà quý nhân cũng bên cạnh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. 

Bên cạnh đó, trong các mối quan hệ, bạn nên biết tận dụng ưu điểm của bản thân, biết người biết ta, nhờ vậy mà dễ gặt nhiều quả ngọt. Dù gặp phải khó khăn hay một số xáo trộn nhỏ nào, những người này cũng có thể giải quyết kịp thời. Đồng thời, bạn nên quan tâm tới sức khoẻ của mình nhiều hơn, đừng vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ của mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Cũng chính vì thế, bạn được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tiền bạc hanh thông nhờ đầu tư đúng chỗ. Con giáp này cần phát huy thế mạnh ngoại giao, chịu khó tìm tòi các mối quan hệ cũng là các đầu mối làm ăn tốt. Bạn chỉ cần có một vài đầu mối tốt thì tiền bạc tha hồ về túi.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu như ý. Cả bạn và người ấy đều đang có ý đồ với nhau, vậy nên hãy bật đèn xanh đi nhé. Đừng bắt người ấy chờ đợi quá lâu vì đây là người thực sự phù hợp với bạn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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