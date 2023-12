Hết tuần này, cát tinh chiếu rọi 3 con giáp giúp công việc hanh thông, tiền bạc tụ về, tình cảm 'nở hoa'

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Có những người may mắn sẽ tìm được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, tài vận thăng hoa trong thời gian sắp tới.