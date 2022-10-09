“Hay không bằng hên” 3 con giáp phất lên nhờ may mắn có quý nhân cận kề, chuyện gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng trong 7 ngày tới (10-16/10)

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 03:30

Từ 10 ngày tới các con giáp gặp quý nhân phù trợ, được hộ mệnh sự nghiệp thăng tiến, tài lộc về ào ào như nước chảy, cơ ngơi sang trang sắp nằm trọn trong tay

Người tuổi Mùi

“Hay không bằng hên” 3 con giáp phất lên nhờ may mắn có quý nhân cận kề, chuyện gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng trong 7 ngày tới (10-16/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong năm Nhâm Dần 2022 người tuổi Mùi khổ tận cam lai, được đền bù gấp nhiều lần so với năm trước. Các chuyên gia phong thủy cho biết, công việc của Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cơ hội tốt mở ra. Nếu Mùi biết nắm bắt thì con giáp này sẽ trở thành người giàu có nhất năm.

Đúng 7 ngày tới (10-16/10), Mùi sẽ cảm nhận được 1 luồng sinh khí thổi vào cuộc sống của họ. Nhờ có linh cảm tốt, Mùi dễ dàng đoán biết các phương hướng đầu tư thích hợp, đi trước đón đầu nên chuyện công việc làm ăn của họ trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, tài sản nhân lên gấp nhiều lần. Đặc biệt Mùi có nhiều cơ hội tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tựu.

Người tuổi Mão

“Hay không bằng hên” 3 con giáp phất lên nhờ may mắn có quý nhân cận kề, chuyện gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng trong 7 ngày tới (10-16/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ đúng 7 ngày tới (10-16/10), những chú Mèo gặp được quý nhân, có nhiều người giúp đỡ nên cuộc sống cũng như công việc cũng sẽ dễ thở hơn. Chính từ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà con giáp này sẽ gặp được người tạo cơ hội cho mình phát triển sự nghiệp, cũng sẽ tìm được cơ hội để kiếm tiền, tăng thêm thu nhập.

Bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được nhiều người quý mến, khi bạn cần, chẳng ai nói ai cũng sẽ có người tới bên giúp cho bản mệnh vượt qua lúc khó khăn.

Càng cởi mở, cầu tiến, ham học hỏi thì khả năng tiến xa của con giáp này lại càng cao. Bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình để không bỏ lỡ thời cơ đáng quý.

Con giáp này có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người, với sự thông minh, lanh lợi của mình thì hoàn toàn có thể nhận ra đâu là quý nhân có thể giúp sức cho mình trong tương lai.

Chính từ những cơ hội mà quý nhân chỉ đường mở lối cho, những chú Mèo có thể tìm được những hướng đi mới cho bản thân, giải thoát mình khỏi những khó khăn, cản trở ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, quý nhân chỉ đóng 1 phần nhỏ trong thành công mà con giáp này có thể đạt được. Đó là bởi họ sẽ chỉ vẽ ra lối đi cho bạn, còn tuổi Mão vẫn là người lựa chọn cuối cùng.

Người tuổi Hợi

“Hay không bằng hên” 3 con giáp phất lên nhờ may mắn có quý nhân cận kề, chuyện gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng trong 7 ngày tới (10-16/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là con giáp điển hình chứng minh cho câu nói: "may hơn khôn". Người tuổi này không quá tài giỏi, đẹp đẽ nhưng lại luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống. Từ đúng 7 ngày tới (10-16/10) từ gia đình cho đến công việc, người tuổi Hợi như được trời tính hộ nên mọi thứ đều suôn sẻ. Cơ hội làm giàu cứ rủ nhau tìm đến gõ cửa nên họ luôn được sống trong sung sướng, không biết thiếu thốn là gì.

Phụ nữ tuổi này rất cởi mở, đoan trang, được gia đình nhà chồng yêu mến hết mực. Tuổi Hợi là đàn ông thì sự nghiệp mở ra sáng lạng, họ thường vươn lên vị trí lãnh đạo trước 30 tuổi.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được quý nhân phù trợ. Chính vì thế nếu nằm trong danh sách trên bạn nên cảm ơn những người đã ra tay giúp đỡ khi mình gặp khó khăn hoạn nạn nhé! 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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