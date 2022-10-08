Đúng 2 ngày tới (9-10/10) các con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón lộc từ Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền nóng liền tay, xây nhà mới báo hiếu cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 13:30

Đúng 2 ngày tới, 3 con giáp đón nhận vía Thần Tài, xây dựng cơ nghiệp, phát triển tương lai, cuộc đời nở hoa, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tỵ

Đúng 2 ngày tới (9-10/10) các con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón lộc từ Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền nóng liền tay, xây nhà mới báo hiếu cha mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ có bề ngoài lạnh lùng, suy tư, trông có vẻ nguy hiểm. Con giáp này có sự bình tĩnh, không dễ dàng nổi giận. Họ dành thời gian để suy nghĩ và phán đoán vấn đề, giải quyết khúc mắc, khó khăn. Năng lực của tuổi Tỵ có thể khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Tử vi dự báo rằng đúng 2 ngày tới (9-10/10), con giáp này gặp thời đổi vận, hưởng nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Tất nhiên, trước khi chạm tay đến thành công, nhận cuộc sống phú quý, tuổi Tỵ cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn vật vã, đón nhận cả những thất bại.

Chỉ cần bản mệnh có lòng tin vào chính mình, không sợ vấp ngã thì tương lai có thể tạo nên nghiệp lớn, được người đời kính nể.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày tới (9-10/10) các con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón lộc từ Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền nóng liền tay, xây nhà mới báo hiếu cha mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Tử vi cho biết 2 ngày tới (9-10/10), Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

 

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày tới (9-10/10) các con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón lộc từ Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền nóng liền tay, xây nhà mới báo hiếu cha mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh tuổi Ngọ là những người có tinh thần mạnh mẽ, sống lạc quan yêu đời và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Ngọ đều rất độc lập, sống không phụ thuộc vào ai, họ thích sáng tạo và muốn tự mình tạo ra một cuộc sống sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng đến trung vận thì mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Năm 2022 này, tuổi Ngọ sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ vào những tháng cuối năm, cũng như có cơ hội đổi đời ngoạn mục.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày tới (9-10/10), tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống những tháng cuối năm không chỉ được thần tài và quý nhân chiếu cố mà còn có cơ hội làm giàu bất ngờ.

Đặc biệt, 2 ngày tới (9-10/10), tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh quan sát xung quanh vì có nhiều cơ hội vàng tìm đến, nếu như biết nắm bắt thì có khả năng trở thành đại gia sau một đêm. Người tuổi Ngọ vốn thông minh tài giỏi, bình thường họ cũng đã xây dựng được mọi thứ tốt đẹp nhưng nếu thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ mỹ mãn hơn bao giờ.

Cuối năm nay, tuổi Ngọ có thể sẽ đổi đời bất ngờ, tình tiền mỹ mãn.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



Xui xẻo bủa vây 3 con giáp trong 5 ngày tới (8-12/10) dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, tâm trí bất an, gia đình lục đục, tài lộc đang tăng tiến thì đứng khựng lại, tạm thời khó thu tài vào túi

Xui xẻo bủa vây 3 con giáp trong 5 ngày tới (8-12/10) dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, tâm trí bất an, gia đình lục đục, tài lộc đang tăng tiến thì đứng khựng lại, tạm thời khó thu tài vào túi

Chia buồn cho 3 con giáp vào tuần này gặp phải hạn tiểu nhân, làm gì cũng dễ bị quấy phá, tài lộc - công danh cho dấu hiệu đứng yên, không thăng tiến nổi.

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